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16 апреля • обновлено в 05:51
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Константин Эггерт
Константин Эггерт
Российский журналист Все статьи автора

Эпидемия коронавируса не мешает Кремлю переписывать историю XX века

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2 сентября 1945 года на борту линкора "Миссури" в присутствии, в том числе и советских представителей, депутация императорского правительства подписала акт о капитуляции Японии. Это воскресенье называлось днем окончания Второй мировой войны даже в советских учебниках, по которым я учился. В российском парламенте подготовили новый закон с длинным, но хорошо объясняющим суть названием: "Об установлении дня воинской славы России "3 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)" и упразднении памятной даты России "2 сентября - День окончания Второй мировой войны (1945 год)", пишет Константин Эггерт для DW.

Календарная политика Сталина

В сознании большинства россиян Вторая мировая война закончилась 9 мая, а не 2 сентября 1945 года. Наверное, можно было бы придать большее значение сентябрьской дате, сделать именно ее еще одним Днем воинской славы. Напомнить гражданам, что более 12 тысяч солдат и офицеров погибли тогда, когда для большей части планеты наступил мир. Само по себе - хорошее дело.

При советах о дальневосточной кампании упоминали вскользь - ведь на азиатском театре военных действий доминировали американцы. Они и определили условия капитуляции Японской империи. Вступление в войну с Японией 9 августа 1945 года было одним из тех обещаний союзникам, которые Сталин однозначно выполнил. Но "красный император" хотел, чтобы "его" страна всегда и во всем стояла особняком от Запада. Поэтому в 1945 году он провозгласил "свой" день окончания Второй мировой войны - 3 сентября. Правда, в отличие от Дня победы над нацистской Германией, не сделал его выходным. Спустя всего два года он отменил это решение, а 9 мая, формально сохранив как памятную дату, сделал рабочим днем.

Первые 20 лет коммунистический режим относился к теме войны, мягко говоря, сдержанно - слишком много неприятных для него ассоциаций она несла, слишком много было активных и повидавших всякое ветеранов. 9 мая стало праздничным днем только при Брежневе, в 1965 году. Единственный акт, в котором 3 сентября обозначено в качестве даты окончания Второй мировой - Федеральный закон "О ветеранах" 1995 года. Это имело прикладной характер и было связано с советскими наградами и пенсиями.

Пояснительная записка к законопроекту об учреждении нового дня воинской славы возвращает нас прямиком к сталинскому решению. Авторы ссылаются на постановление президиума Верховного совета СССР от 1945 года. То есть речь идет - уже в который раз за эти годы - о демонтаже еще одной части символического наследия девяностых. Ведь именно при Ельцине, в 1995 году, 2 сентября впервые утвердили в качестве особого дня. Одновременно это и жест в адрес экс-президента Дмитрия Медведева. В 2010 году он своим указом внес этот день в список памятных дат.

Забыть о жертвах Беслана?

Среди инициаторов законопроекта - специально делегированные для выполнения задачи слуги Кремля: члены Совета Федерации, бывший замполит Козлов и бывший заместитель министра иностранных дел Карасин, и депутаты Госдумы - экс-командующий десантными войсками Шаманов плюс сахалинский аппаратчик и бизнесмен Карлов.

В интервью КП Карасин рассказал: обсуждение идеи "назначить" новую дату окончания второй мировой войны началось давно, в том числе и в неформальном штабе по созданию новой старой, пропитанной сталинским великодержавием государственной идеологии, которая фактически (а если учитывать школьные программы - и юридически) стала обязательной. Путина вновь сравнивают со Сталиным. По-видимому, это ему нравится. Примечательно, что 3 сентября днем окончания Второй мировой войны считает и Китай. Синхронизация исторического дискурса с пекинским режимом - пусть и небольшой, но все же штрих во всей этой истории.

Но 3 сентября - еще и день памяти жертв Беслана. В демократическом государстве, ценящим своих граждан, одно это должно было бы остановить принятие законопроекта. Впредь одна из самых неприятных для Путина страниц современной российской истории будет пролистываться государственной пропагандой, занятой в этот день воспоминаниями о павших в войне с Японией. Почему в этой связи не было слышно протестующих голосов депутатов и "сенаторов" от Северной Осетии - вопрос, ответ на которой известен: так же, как Шаманов и компания, они - делегаты Кремля, а не своих регионов.

Коронавирус и уходящая эпоха Путина

То, что вся эта история разворачивается во время нарастающей эпидемии коронавируса, - свидетельство того, что инерция политики Кремля сильнее обстоятельств реальной жизни. На фоне угрожающе растущих цифр зараженных, бестолковщины с электронными пропусками, хаосом в московском метро и неминуемым экономическим кризисом суета вокруг исторических амбиций власти и возрождения сталинских идеологических клише выглядит бессмысленной.

Это отзвук другой эпохи, которая у нас на глазах уходит в прошлое. Уходит вместе с ручными депутатами, льстивыми царедворцами из администрации президента и прочими привычными атрибутами последних 20 лет. К памяти павших эта суета новых "бывших" имеет мало отношения.

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Константин Эггерт Константин Эггерт
Темы
российская пропаганда Вторая мировая война Коронавирус
Персоны
Владимир Путин Иосиф Сталин
Место
Россия
Теги
Новости России вирус война пропаганда
Источник
Источник: www.dw.com
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