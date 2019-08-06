"Еле ноги унесли!" На Россию обрушилось новое стихийное бедствие

В Краснодарском крае России, на Кубани, объявили штормовое предупреждение и эвакуацию из-за смерчей и мощных ливней.

Местами ветер достигал 25 метров в секунду и сопровождался сильными осадками. Из местных детских лагерей пришлось выселять около 300 отдыхающих, пишет "Комсомольская правда" (чтобы посмотреть видео, скрольте до конца страницы).

В частности, пришлось эвакуировать два лагеря в городе Славянск-на-Кубани, а Геленджик и Крымск буквально ушли под воду.

Смерч в Сочи АиФ Краснодар

"Мы отдыхали в станице Голубицкой в палаточном лагере. И в последний день еле "унесли ноги" от страшной грозы. Утром в воскресенье резко подул сильный ветер, одну из наших палаток начало уносить в море. Мы быстро собрали вещи, спрятали их в другую палатку, и тут хлынул ливень небывалой силы", – поделилась одна из жительниц Краснодара.

Как писал OBOZREVATEL, в июле в Иркутской области из-за мощного ливня вновь поднялся уровень воды в реках. В некоторых поселках объявили эвакуацию населения.

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