"Экстремальная ситуация!" Охлобыстин забеспокоился за жизнь Зеленского

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил о своей поддержке украинскому шоумену, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому в экстремальной ситуации.

При этом россиянин подчеркнул, что не общался с Зеленским после Майдана, передает "РИА Новости".

"После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО. Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь – она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней", – рассказал Охлобыстин.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Скандально известные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, которым поддержали шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.

Позже Охлобыстин объяснил видео в поддержку Зеленского.

Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Охлобыстина и Пореченкова, которые недавно записали провокационное видео в его поддержку.

Охлобыстин неожиданно ответил Зеленскому на "идиота".

Вслед за Пореченковым и Охлобыстиным еще один скандальный россиянин поддержал Зеленского.

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