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"Экстремальная ситуация!" Охлобыстин забеспокоился за жизнь Зеленского

1.6тЧитать материал на украинском

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил о своей поддержке украинскому шоумену, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому в экстремальной ситуации.

При этом россиянин подчеркнул, что не общался с Зеленским после Майдана, передает "РИА Новости".

"После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО. Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь – она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней", – рассказал Охлобыстин.

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Персоны
Иван ОхлобыстинВладимир Зеленский
Место
Россия
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