"Экстремальная ситуация!" Охлобыстин забеспокоился за жизнь Зеленского

Скандальный российский актер Иван Охлобыстин заявил о своей поддержке украинскому шоумену, кандидату в президенты Владимиру Зеленскому в экстремальной ситуации.
При этом россиянин подчеркнул, что не общался с Зеленским после Майдана, передает "РИА Новости".
"После Майдана мы не общались, это было бы просто неприлично, и совершенно неприлично после поездок Зеленского в зону АТО. Но если случится экстремальная ситуация, если что-то будет угрожать его жизни, все негативное забудется, останется желание спасти коллеге жизнь – она бесценна, а мы за свою историю столько потеряли человеческих жизней", – рассказал Охлобыстин.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Скандально известные российские актеры Иван Охлобыстин и Михаил Пореченков записали провокационное видео, которым поддержали шоумена, кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Позже Охлобыстин объяснил видео в поддержку Зеленского.
Зеленский назвал "идиотами" российских актеров Охлобыстина и Пореченкова, которые недавно записали провокационное видео в его поддержку.
Охлобыстин неожиданно ответил Зеленскому на "идиота".
Вслед за Пореченковым и Охлобыстиным еще один скандальный россиянин поддержал Зеленского.
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