Экс-разведчик КГБ рассказал о плане России "сбросить балласт в виде Путина": названы фамилии бунтовщиков

В России среди общества сформировалась настолько критическая негативная масса относительно ситуации в стране, что единственным ее спасением может стать только "сброс балласта", которым является президент Владимир Путин.

Бунт против российского лидера якобы готовят его друзья. Об этом в интервью "Гордону" заявил бывший разведчик КГБ, сокурсник главы РФ Юрий Швец.

"Этим балластом может быть только Путин. Потому что удар по российской экономике будет страшный в результате тех событий, которые сейчас происходят", – отметил экс-разведчик.

По его словам, в условиях санкций справиться с "этим страшным ударом" России будет практически невозможно. При этом, добавил он, сами санкции с РФ, пока там у власти Путин, никто не снимет.

"У меня такое впечатление, что план состоит в том, чтобы сбросить этот балласт в виде Путина и попытаться открыть новую страницу в российско-американских отношениях. Собственно говоря, то же самое, что сделала советско-российская элита, осенью 91-го – практически немедленно после провала августовского путча ГКЧП", – рассказал Швец.

Он также назвал фамилии главных врагов российского лидера. По его мнению, бунт против Путина "могут возглавить его ближайшие друзья" – это секретар Совета нацбезопасности Николай Патрушев и директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Они замазаны кровью вместе с ним и, видимо, попытаются отмыться", – подытожил экс-разведчик КГБ

Как сообщал OBOZREVATEL, глава России Владимир Путин заявил, что, возможно, будет баллотироваться в президенты на новый срок, если правительство примет соответствующую поправку в конституцию.