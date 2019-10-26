"Убили под стенами Кремля": известная писательница рассказала о "феномене Зеленского" в России

На данном политическом этапе в России избрание президентом человека из шоу-бизнеса, как это произошло с шоуменом Владимиром Зеленским в Украине, невозможно.

Об этом в интервью OBOZREVATEL сказала известная российская писательница Людмила Улицкая. По ее словам, там очень хорошо подготовлены силовые структуры – армия и Росгвардия и скорее всего, будет приготовлена мягкая передача власти.

"Я была в большом восторге, когда в Украине выбрали Зеленского. Наконец-то в большой стране пришел к власти человек не политический. А то эти политические животные, эти мужчины в многотысячных пиджаках, с холеными, ботексными лицами мне очень не нравятся. Но к сожалению, в России феномен Зеленского невозможен, слишком сильны силовики", – подчеркнула Улицкая.

Владимир Зеленский Комсомольская правда

Несмотря на это, по ее словам, ее лично артист в президентском кресле устроил бы больше, чем ученик высшей партийной школы или КГБ.

"Академик Сахаров, кстати, мечтал, чтобы Россией правили технари или экономисты. И у нас был прекрасный Борис Немцов, которого убили под стенами Кремля. Он мог бы быть первым лицом государства, он был умен, весел, остроумен и не был помешан на богатстве. У него не было 10 вилл в разных точках мира, ему это было неинтересно", – вспомнила писательница.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам российского политолога Александра Мороза, если российский президент Владимир Путин решит не участвовать на следующих выборах 2024-го года и выберет себе преемника, то в этом списке будет 6-7 человек.

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