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Едут в Кремль? В Москве заметили БТР с боевым оружием: фотофакт

3.1т Читать материал на украинском

На МКАД в российской столице Москве были замечены бронетранспортеры с боевым вооружением.

Подтверждающее фото, сделанные в четверг, 15 августа, появились на Telegram-канале "СМИ_ли" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Так, снимок был сделан в вечернее время суток. От комментариев автор отказался.

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Едут в Кремль? В Москве заметили БТР с боевым оружием: фотофакт

Telegram-канал "СМИ_ли"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный террорист "ЛНР" Алексей Марочко пообещал приехать в Киев на танке.

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Место
Россия Москва
Тег
Новости России
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