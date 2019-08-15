Едут в Кремль? В Москве заметили БТР с боевым оружием: фотофакт

На МКАД в российской столице Москве были замечены бронетранспортеры с боевым вооружением.
Подтверждающее фото, сделанные в четверг, 15 августа, появились на Telegram-канале "СМИ_ли" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Так, снимок был сделан в вечернее время суток. От комментариев автор отказался.
Telegram-канал "СМИ_ли"
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее одиозный террорист "ЛНР" Алексей Марочко пообещал приехать в Киев на танке.
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