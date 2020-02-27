Актер российского комедийного шоу Comedy Club Дмитрий Грачев, известный благодаря пародиям на президента России Владимира Путина и внешнему сходству с ним, усомнился в существования двойников главы государства.

Своим мнением он поделился в комментарии "Газета.ру". "Мне кажется, что двойника у Владимира Владимировича нет. Конечно, слухи ходят разные, но никто достоверно не знает ответа на этот вопрос", — сказал Грачев.

Он также заявил, что не считает себя двойником президента России, хотя его иногда так называют, и не согласился бы на такую роль, даже если бы получил заманчивое предложение от Кремля.

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По словам комика, для него это исключительно сценический образ. Быть чьим-либо двойником в действительности Грачев не хотел бы.

Дмитрий Грачев 24smi.org

Путин и его "двойник" Грачев ВладТайм

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Путин заявил, что у него якобы никогда не было двойников, хотя в начале 2000-х такая идея появлялась в связи с борьбой с терроризмом.

При этом на просторах интернета уже очень давно бытует мнение, что его уже нет в живых, а должность главы Кремля занимают многочисленные двойники. Также некоторые предполагают, что настоящий Путин живет где-то на Западе.

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