Пока вы проживали свой вторник, у Владимира Владимировича случилось две неприятности.

Первая - провал урегулирования по Ливии. Он наглядно показал отсутствие всякого авторитета Путина на Ближнем востоке. Ливийские генералы просто встали и вышли посреди вчерашних московских переговоров, оставив грустную лошадь с сильно удивлённым, скажем так, лицом. Этот факт не остался не замеченным как для других стран региона, так и для США - налицо политическая импотенция российского лидера.

А вторая неприятность в том, что якутский Шаман снова отправился на Москву. И не известно, какая новость хуже. Поэтому Владимир Владимирович будет сегодня в своём выступлении грустен и тосклив. Мысли его будут далеко.

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