"Духовника" Поклонской, захватившего женский монастырь, отлучили от РПЦ

Схимонаха Сергия, который захватил и удерживает Среднеуральский женский монастырь, отлучили от Русской православной церкви.

Соответствующее решение Екатеринбургской епархии утвердил патриарх Кирилл, сообщается на сайте РПЦ.

"Решением суда были установлены факты лжи и клеветы, допущенные в выступлениях схиигумена Сергия (Романова). Суд также квалифицировал как нарушение канонических норм прекращение поминовения схиигуменом Сергием (Романовым) Святейшего Патриарха Московского и всея Руси и правящего архиерея за богослужением", – сказано в сообщении.

Стоит отметить, что схимонаха Сергия в СМИ называли духовным наставником так называемого "бывшего прокурора" Крыма, ныне депутата Госдумы Натальи Поклонской. Сама она отрицает это.

Поклонская прокомментировала его отлучение очень лаконично. "Сами пусть разбираются", – сказала она в эфире радио "Говорит Москва".

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