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15 января • обновлено в 16:56
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Илья Пономарев
Илья Пономарев
Экс-депутат Госдумы Все статьи автора

Досидит ли Путин на посту президента?

2.8т

Любопытные события в России. Неожиданная отставка правительства после оглашения Послания президента. На самом деле, ничем не обоснованная.

В Послании Путин задал вектор транзита власти, сильно напоминающий казахстанский сценарий:

- он становится председателем Госсовета и прекращает быть президентом (недаром он бросил фразу, что не важно, будет ли ограничение на два срока). При этом Медведев - де-факто вице-президент, на котором сейчас обкатают будущие полномочия Путина в Госсовете (и если слово "подряд" уберут, то Медведев может стать президентом лишь на один срок);

- полномочия президента в части управления правительством уменьшаются и частично передаются в парламент;

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- вертикаль власти удлиняется на уровень местного самоуправления (непонятно, как именно, но вызывает тревогу);

- уменьшается самостоятельность и так запуганных судей ВС и КС;

- все это проводится через референдум одновременно с парламентскими выборами, на котором помимо этих "политических" поправок будет куча социальных вопросов, что позволит Единой России уверенно сохранить большинство в Думе.

Не думаю, что это окончательный сценарий, и что белорусский вектор отброшен, но программа-минимум в целом ясна. Вопросов сейчас два - кто премьер и досидит ли Путин до 2024го года в качестве президента?

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Илья Пономарев Илья Пономарев
Тема
Выборы в России
Персоны
Дмитрий Медведев Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
Источник
Источник: Facebook Ильи Пономарева
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Земцев Артур
Земцев Артур
Почалось! А ведь никто предположить не мог даже ничего подобного!
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Если не досидит, то долежит.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Завидуюте молча,чубатые.У нас у власти не 95квартал.Кстати ,О,Скабеева,которую вы уволили с ТК РОССИЯ,передает вам привет с той же передачи
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