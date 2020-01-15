Любопытные события в России. Неожиданная отставка правительства после оглашения Послания президента. На самом деле, ничем не обоснованная.
В Послании Путин задал вектор транзита власти, сильно напоминающий казахстанский сценарий:
- он становится председателем Госсовета и прекращает быть президентом (недаром он бросил фразу, что не важно, будет ли ограничение на два срока). При этом Медведев - де-факто вице-президент, на котором сейчас обкатают будущие полномочия Путина в Госсовете (и если слово "подряд" уберут, то Медведев может стать президентом лишь на один срок);
- полномочия президента в части управления правительством уменьшаются и частично передаются в парламент;
- вертикаль власти удлиняется на уровень местного самоуправления (непонятно, как именно, но вызывает тревогу);
- уменьшается самостоятельность и так запуганных судей ВС и КС;
- все это проводится через референдум одновременно с парламентскими выборами, на котором помимо этих "политических" поправок будет куча социальных вопросов, что позволит Единой России уверенно сохранить большинство в Думе.
Не думаю, что это окончательный сценарий, и что белорусский вектор отброшен, но программа-минимум в целом ясна. Вопросов сейчас два - кто премьер и досидит ли Путин до 2024го года в качестве президента?
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