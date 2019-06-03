Путин не отдаст Донбасс: российский политолог привел весомое доказательство

Кремль окончательно берет под собственный контроль существующий на Донбассе бизнес и это означает, что никакой реинтеграции региона в Украину назад не будет.

Замороженная ситуация сохранится там на многие годы. Президент России Владимир Путин понимает это, поэтому его международные контакты сейчас не содержат украинского вопроса, сказал в интервью OBOZREVATEL российский политолог Александр Морозов.

"Путин реалистично смотрит на Донбасс. Его контакты с мировыми лидерами не содержат украинской повестки. У Запада тоже нет инициатив в этом направлении. После убийства Захарченко Пушилин и его кураторы стремятся ликвидировать самостоятельную общественную жизнь на Донбассе, в том числе и ура-патриотическую. Хотят построить систему экономического обеспечения и культурного взаимодействия по модели Тирасполя", — подчеркнул он.

Донбасс

По словам Морозова, Россия все больше будет интегрировать донбасское население в свой состав по схеме Приднестровья. Но присоединять официально регион к себе не будет.

"Донецкие университеты уже выстраивают систему договоров с какими-то провинциальными российскими вузами, чтобы студенты получали возможности для участия в международных программах обмена. По подобным схемам сотрудничество будет развиваться и дальше, особенно с Ростовской областью и югом России", — предположил политолог.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинский журналист Виталий Портников объяснил, чем грозит Украине автономия Донбасса.

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