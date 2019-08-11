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"Долой царя?" Подмечен показательный нюанс в масштабном протесте в Москве

1.3т Читать материал на украинском

Масштабный митинг оппозиции, который прошел 10 августа в Москве, показал, что россияне могут самоорганизоваться в борьбе против диктатуры и наконец-то сменить лозунг с "Долой царя!" на "Долой самодержавие!"

Такое мнение выразил в своем Facebook российский оппозиционный политик и бизнесмен Михаил Ходорковский.

Он выступил в поддержку протестующих и подметил, что места на трибуне вместо "политических пенсионеров" заняли свежие лица, готовые к переменам.

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Митинг в Москве

Митинг в Москве

Twitter kvamdoctor

"Главное достижение прошедшего дня и всей к нему подготовки именно демонстрация гражданским обществом, что оно способно справляться с самоорганизацией без привычных лидеров и наоборот выдвигать сразу множество новых лиц в качестве своих представителей", – отметил Ходорковский.

"Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг "Долой царя!" наконец, спустя 500 лет, будет замещен лозунгом "Долой самодержавие!". Причем не только на плакатах, но и в умах", – продолжил он.

Политик пообещал и в дальнейшем поддерживать инициативы российского общества.

"Россия будет свободна!" – резюмировал Ходорковский.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Протесты в России
Место
Россия
Теги
Россия Новости России протест
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CARGO 100
CARGO 100
"... места на трибуне вместо "политических пенсионеров" заняли свежие лица, готовые к переменам.", а в толпе - гости с Украины и гастарбайтеры с Азии с флагом Украины ...
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Зря Ходорковского выпустили из тюрьмы. Ой, зря! До того когда его достанут в Лондоне как Березовского, он много успеет напакостить.
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