"Долой царя?" Подмечен показательный нюанс в масштабном протесте в Москве

Масштабный митинг оппозиции, который прошел 10 августа в Москве, показал, что россияне могут самоорганизоваться в борьбе против диктатуры и наконец-то сменить лозунг с "Долой царя!" на "Долой самодержавие!"

Такое мнение выразил в своем Facebook российский оппозиционный политик и бизнесмен Михаил Ходорковский.

Он выступил в поддержку протестующих и подметил, что места на трибуне вместо "политических пенсионеров" заняли свежие лица, готовые к переменам.

Митинг в Москве Twitter kvamdoctor

"Главное достижение прошедшего дня и всей к нему подготовки – именно демонстрация гражданским обществом, что оно способно справляться с самоорганизацией без привычных лидеров и наоборот выдвигать сразу множество новых лиц в качестве своих представителей", – отметил Ходорковский.

"Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг "Долой царя!" наконец, спустя 500 лет, будет замещен лозунгом "Долой самодержавие!". Причем не только на плакатах, но и в умах", – продолжил он.

Политик пообещал и в дальнейшем поддерживать инициативы российского общества.

"Россия будет свободна!" – резюмировал Ходорковский.

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