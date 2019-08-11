"Долой царя?" Подмечен показательный нюанс в масштабном протесте в Москве

Масштабный митинг оппозиции, который прошел 10 августа в Москве, показал, что россияне могут самоорганизоваться в борьбе против диктатуры и наконец-то сменить лозунг с "Долой царя!" на "Долой самодержавие!"
Такое мнение выразил в своем Facebook российский оппозиционный политик и бизнесмен Михаил Ходорковский.
Он выступил в поддержку протестующих и подметил, что места на трибуне вместо "политических пенсионеров" заняли свежие лица, готовые к переменам.
Митинг в Москве
Twitter kvamdoctor
"Главное достижение прошедшего дня и всей к нему подготовки – именно демонстрация гражданским обществом, что оно способно справляться с самоорганизацией без привычных лидеров и наоборот выдвигать сразу множество новых лиц в качестве своих представителей", – отметил Ходорковский.
"Такая способность к самоорганизации дает мне уверенность, что лозунг "Долой царя!" наконец, спустя 500 лет, будет замещен лозунгом "Долой самодержавие!". Причем не только на плакатах, но и в умах", – продолжил он.
Политик пообещал и в дальнейшем поддерживать инициативы российского общества.
"Россия будет свободна!" – резюмировал Ходорковский.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Акции протеста в Москве начались после того, как городская избирательная комиссия отказалась регистрировать кандидатами на выборы в Мосгордуму 18 независимых кандидатов, в том числе, соратников оппозиционера Алексея Навального.
В субботу, 27 июля, в Москве собрался мирный митинг. Силовики жестко разогнали участников акции: людей толкали и били дубинками, заламывали руки, тянули по асфальту.
В Совете Европы осудили Россию за массовые задержания и жестокий разгон митинга.
МИД Украины назвало Россию страной-изгоем за насилие над участниками мирного протеста.
3 августа Москву вновь накрыла волна протестов. Полиция задержала множество россиян.
10 августа оппозиция в очередной раз вышла на улицы Москвы, на что отреагировали западные СМИ.
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