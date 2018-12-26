С удивлением читаю рассуждения наблюдателей о вероятном поглощении Беларуси Россией. В качестве аргументов приводится главный – пророссийские настроения среди белорусов, которые, как утверждается, встанут в очередь за российскими дотациями и для целования путинского перстня. Те, кто всерьез рассуждают об этом, не понимают главного: в одну и ту же реку входить никто не собирается. Крым именно потому стал неожиданностью, что никто не предполагал подобной наглости со стороны Москвы.

Запад на тот момент был не готов правильно отреагировать на такую дерзость, как и на общую систему войны нового поколения, изобретенную Кремлем. Теперь ситуация иная: США и Евросоюз ежечасно готовятся к новой агрессии со стороны Москвы, методично ломая Путину хребет – пусть и не слишком быстрыми, по мнению обывателя, темпами.

Владимир Путин

Но дело не только в этом. Главное – это, пожалуй, отсутствие у России реальных ресурсов на аннексию страны с населением 10 миллионов человек. Разумеется, многие из белорусов с легкостью перекрасятся в цвета российского флага. Вот только у Москвы попросту нет денег на содержание такого количества людей именно как граждан России.

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Я уже не говорю о катастрофических геополитических последствиях такого шага для Москвы. В этом как раз и заключается тот сильный аргумент Лукашенко, который этот бессменный каратель белорусского народа держит у себя за пазухой на переговорах с Путиным.

Российские власти – скажем, в лице Силуанова – могут сколько угодно возмущаться тем, что в ответ на финансовую помощь со стороны России Лукашенко только посмеивается да хамит. Он прекрасно знает, что может пользовать Россию как ему вздумается, потому что российский режим будет кормить своих сукиных детей при любых обстоятельствах. Те же Венесуэла и режим Асада – прямое тому доказательство.

В Кремле, конечно, сидят абсолютные непрофессионалы, но они, как мне кажется, еще не деградировали до такой степени, чтобы захватывать Беларусь. Впрочем, если они захотят ускорить приближение цивилизационной смерти России, то вторжение на белорусскую территорию – это самый прямой путь к этой цели.

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