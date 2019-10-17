Держали руки и целились в живот: в России дети зверски избили четвероклассницу

В России на Сахалине ученики 4 класса избили одноклассницу за то, что она напомнила учителю о домашнем задании.

Как сообщает местное издание "Сахалин-инфо", в избиении участвовали около 8 человек. Они держали руки, валяли, били по голове, достали учебники из портфеля и личные вещи и раскидали на улице.

Теперь ученица лежит в больнице, а ее мама переживает, что эту историю могут замять.

Та самая школа, где произошло ЧП "Сахалин-инфо"

"В травматологии сказали, что у дочери легкое сотрясение мозга, сейчас она лежит в больнице. Синяков сильных нет, потому что били в основном по голове и в живот. Я боюсь, что это все безнаказанно пройдет. Я понимаю, что их не посадят, детям по 10 лет, но в следующий раз вдруг она вообще домой не дойдет", - говорит женщина.

В школе ситуацию комментировать категорически отказываются и утверждают, что камеры наблюдения на крыльце были выключены.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Запорожье на школьном стадионе подростки жестоко избили двух девушек. При этом все снималось на камеру телефона.

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