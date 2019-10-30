Главная Новости
30 октября • обновлено в 17:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Путино тонет в г*вне!" Россияне устроили "бунт" из-за адской жизни

1.6т Читать материал на украинском

В Челябинской области России жители деревни Кораблево, ранее потребовавшие переименования своего населенного пункта в Путино, дабы обратить внимание на проблему с отравленным источником воды, обратились к местной власти с просьбой решить вопрос с водоснабжением.

Люди пожаловались на "тухлый колодец" и вскоре коммунальщики пробурили им новый — прямо возле навозной ямы. Но нормальная вода в деревне так и не появилась, сообщает Znak.com.

"Если до этого мы жили плохо "как всегда", то сейчас стало и вовсе невыносимо", — заявили сельчане.

Новости
"Украли и за*рали": россияне пожаловались на ужасный отдых в Крыму

Отмечается, что изначально около трех сотен жителей Кораблево жаловались на единственный питьевой источник, который прозвали "Тухлый колодец". Ему почти 90 лет и он давно пришел в негодность. Там собираются нечистоты, из-за этого люди хронически болеют кишечными инфекциями.

Жители деревни "Путино" пожаловались Путину на отравленную воду

Жители деревни "Путино" пожаловались Путину на отравленную воду

znak.com

Об отравленном питьевом источнике жители написали в Администрацию президента, попросив переименовать поселок в Путино. На это отреагировали местные власти — почистили колодец, вырыли новый и позаботились о подвозе воды в деревню. Тем не менее, люди утверждают, что это лишь имитация решения проблемы, поскольку "Тухлый колодец" никто не закрыл, и жители пользуются им до сих пор.

Новости
Рейтинг Путина упал до минимума за последние 18 лет

По их словам, новый колодец пробурили в низине, куда стекаются нечистоты. Возле него расположены несанкционированная свалка, навозная куча и лужа, из которой пьет скот.

Помимо этого, жалуются россияне, работы проводили техникой, которую зачастую используют для сгребания навоза.

Что же касается подвоза воды, то ее хоть и поставляют в поселок, но только раз в неделю — четыре 40-литровые фляги. При этом норма потребления воды на человека — 210 литров в сутки. Еще люди считают, что им привозят техническую воду, которую нельзя пить.

Ссылаясь на это, они потребовали включить деревню в программу "Чистая вода", а еще проверить всех жителей на наличие кишечных заболеваний. Свои предостережения выложили в коллективном обращении к президенту, красноречиво подписав его "Деревня Путино тонет в говне".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители российского Кузбасса обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. Россияне пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия Челябинск
Тег
экологическая катастрофа
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
1
16
Смешно
3
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Правильно говорят, шо свинья(Обоз) грязь(znak) всегда найдёт...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Махно Володимир
Махно Володимир
значит скот пьет и все ок, а вы свиньи русские пить не можете??? вы же тоже скот! утихомирьте свой гонор!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Дык вся роися сплошное путино...хехе
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / мнения

ads pixel