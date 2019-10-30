"Путино тонет в г*вне!" Россияне устроили "бунт" из-за адской жизни

В Челябинской области России жители деревни Кораблево, ранее потребовавшие переименования своего населенного пункта в Путино, дабы обратить внимание на проблему с отравленным источником воды, обратились к местной власти с просьбой решить вопрос с водоснабжением.

Люди пожаловались на "тухлый колодец" и вскоре коммунальщики пробурили им новый — прямо возле навозной ямы. Но нормальная вода в деревне так и не появилась, сообщает Znak.com.

"Если до этого мы жили плохо "как всегда", то сейчас стало и вовсе невыносимо", — заявили сельчане.

Отмечается, что изначально около трех сотен жителей Кораблево жаловались на единственный питьевой источник, который прозвали "Тухлый колодец". Ему почти 90 лет и он давно пришел в негодность. Там собираются нечистоты, из-за этого люди хронически болеют кишечными инфекциями.

Жители деревни "Путино" пожаловались Путину на отравленную воду znak.com

Об отравленном питьевом источнике жители написали в Администрацию президента, попросив переименовать поселок в Путино. На это отреагировали местные власти — почистили колодец, вырыли новый и позаботились о подвозе воды в деревню. Тем не менее, люди утверждают, что это лишь имитация решения проблемы, поскольку "Тухлый колодец" никто не закрыл, и жители пользуются им до сих пор.

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По их словам, новый колодец пробурили в низине, куда стекаются нечистоты. Возле него расположены несанкционированная свалка, навозная куча и лужа, из которой пьет скот.

Помимо этого, жалуются россияне, работы проводили техникой, которую зачастую используют для сгребания навоза.

Что же касается подвоза воды, то ее хоть и поставляют в поселок, но только раз в неделю — четыре 40-литровые фляги. При этом норма потребления воды на человека — 210 литров в сутки. Еще люди считают, что им привозят техническую воду, которую нельзя пить.

Ссылаясь на это, они потребовали включить деревню в программу "Чистая вода", а еще проверить всех жителей на наличие кишечных заболеваний. Свои предостережения выложили в коллективном обращении к президенту, красноречиво подписав его "Деревня Путино тонет в говне".

Как сообщал OBOZREVATEL, жители российского Кузбасса обратились к премьер-министру Канады Джастину Трюдо с просьбой предоставить им убежище. Россияне пожаловались на неблагоприятную экологическую обстановку, в связи с чем возрастает риск онкологических заболеваний.

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