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"Чувствую себя идиотом!" На росТВ в прямом эфире признали оккупацию Крыма. Видео

4.7тЧитать материал на украинском

Россиянин в прямом эфире своего национального телевидения признал, что Крым это Украина, а РФ – оккупант.

Видео со звонком на прямую линию опубликовали в сети. В эфире РосТВ обговаривали запрет россиян летать в Грузию, и в студию дозвонился Юрий из Кемеровской области.

"Был я в Грузи. Батуми так расцвел. Туда зашли такие гостиницы как Hilton и Radisson. Все цветет и пахнет, красотище. Но самое неприятное для меня то, что какой-то депутат не то сказал, и вот принимают решение не летать в Грузию. Я чувствую себя идиотом. Вот кто-то накосячил, а я почему должен отвечать за эти депутатские выходки", – жаловался он.

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Также россиянин отметил, как после оккупации Россией испортился Крым.

"Я вот считаю, что Крым это Украина, а Россия – оккупант. После того, как Крым "присоединили" к России, я был там. Как в "российском Крыму" мне не хамили так нигде и никогда. И ничего там не будет. Я по новому мосту ездил. Цены как были в четыре раза выше, так и остались. Вот стоит России как только куда-то залезть везде проблемы. Вот зачем меня русского человека вываляли в грязи", – негодовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Крыма забили тревогу из-за ужасного состояния пляжей в поселке Николаевка.

Также в Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Россия
Тег
Крым
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Яворский Сергей
Яворский Сергей
Украина получила государственность только в 1991 году. Кто ей передавал Крым? Где документы?
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Меня зовут- Добрый кот
Меня зовут- Добрый кот
Яворский Сергей, кто России передал Крым, где документы ?
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Юг Руси
Юг Руси
Обычный житель глубинки России: -"Аляска - это Россия!". - Обозреватель: -"Россия утверждает, что Аляска это её территория!". Занавес
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Валевич Борис
Валевич Борис
и так каждый думает ........ только молчат, бояться
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DS Sergey
DS Sergey
Валевич Борис, о ещё один русский нарисовался) есть документ подтверждающий права озвучивать мысли за всех россиян?))
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