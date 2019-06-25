"Чувствую себя идиотом!" На росТВ в прямом эфире признали оккупацию Крыма. Видео

Россиянин в прямом эфире своего национального телевидения признал, что Крым это Украина, а РФ – оккупант.

Видео со звонком на прямую линию опубликовали в сети. В эфире РосТВ обговаривали запрет россиян летать в Грузию, и в студию дозвонился Юрий из Кемеровской области.

"Был я в Грузи. Батуми так расцвел. Туда зашли такие гостиницы как Hilton и Radisson. Все цветет и пахнет, красотище. Но самое неприятное для меня то, что какой-то депутат не то сказал, и вот принимают решение не летать в Грузию. Я чувствую себя идиотом. Вот кто-то накосячил, а я почему должен отвечать за эти депутатские выходки", – жаловался он.

Также россиянин отметил, как после оккупации Россией испортился Крым.

"Я вот считаю, что Крым это Украина, а Россия – оккупант. После того, как Крым "присоединили" к России, я был там. Как в "российском Крыму" мне не хамили так нигде и никогда. И ничего там не будет. Я по новому мосту ездил. Цены как были в четыре раза выше, так и остались. Вот стоит России как только куда-то залезть везде проблемы. Вот зачем меня русского человека вываляли в грязи", – негодовал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители оккупированного Крыма забили тревогу из-за ужасного состояния пляжей в поселке Николаевка.

Также в Крыму появились новые заборы с колючей проволокой на Южном берегу, которые ограничивают местным жителям доступ к морю.

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