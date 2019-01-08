''Чтоб по дороге в рай не мерзнуть?'' Захарову разнесли за новое ''стильное'' фото

Официальный представитель МИД России Мария Захарова спровоцировала волну насмешек в свой адрес нелепым фото в валенках с логотипом БРИКС.

Им она похвасталась на своих страницах в Instagram и в Facebook. "Начался ударный год подготовки к проведению в России саммита БРИКС — Челябинск, 2020. Работаем, не покладая ног", — подписала она его.

Мария Захарова в валенках Facebook Марии Захаровой

Однако пользователи не оценили странный лук Захаровой и превратили его в повод для шуток как над ней самой, так и над всей политической верхушкой России.

"Не покладая валенок", "Я готова", "Кто тут ответственный за "Новичок"? По баночке каждому западному журналисту, пожалуйста", "У вас со Скабеевой валенки наперегонки? Одни краше других. В одном магазине? Ха-ха. Валенки-девочки", "То есть, саммит только через год, а валенки уже выдали? Еще выдали норковую телогрейку и каракулевую шапку? Однако! Наверное, пора чаем и сухарями запасаться", "На случай ядерной зимы, чтобы по дороге в рай не замерзнуть", — с сарказмом пишут пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Захарова опозорилась после публикации рождественского селфи на фоне одного из московских монастырей. Спикер МИД РФ переборщила с фотошопом, что сделало ее лицо слишком искаженным.

Также скандального дипломата высмеяли за нелепое новогоднее фото в кислотно-зеленой шапке. Пользователи сравнили Захарову со Шреком и Бабой Ягой без грима.

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