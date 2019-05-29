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Чем Путин платит за власть: Киселев назвал страшную цену

1.1тЧитать материал на украинском

Низкие темпы экономического роста Российской Федерации – личный выбор президента страны Владимира Путина.

Такое мнение OBOZREVATEL высказал журналист и телеведущий Евгений Киселев. "Между экономическим ростом и продолжением своего правления Путин выбирает продолжение своего правления. Ценой низкого экономического роста", - констатировал он.

Ссылаясь на оценки оппозиционного российского экономиста Сергея Алексашенко, в прошлом замминистра финансов РФ и заместителя главы Центробанка России, Киселев сказал: "Низкие цифры экономического роста в России – это сознательный выбор Владимира Путина".

Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации

Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград Российской Федерации

Официальный сайт президента России

"Для более высоких темпов развития российской экономики нужны политические изменения, нужны реформы политических институтов, а это создавало бы угрозу для путинского режима, для его абсолютной, практически ничем не ограниченной власти в стране", - пояснил журналист.

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В то же время он признал: на сегодняшний день, несмотря на санкции и низкие темпы экономического роста, в России "катастрофических экономических неурядиц на горизонте не видно".

Напомним, ранее в блоге OBOZREVATEL Евгений Киселев пояснил, почему "никуда Путин в 2024 году не уйдет".

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Автор
Татьяна ГайжевскаяТатьяна Гайжевская
Тема
Эксклюзив
Персона
Евгений Киселев
Место
Россия
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