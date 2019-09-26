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27 сентября • обновлено в 19:08
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Был преемником Захарченко: бывший глава "ДНР" стал крупным чиновником в России

9.8т Читать материал на украинском

Бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.

За его кандидатуру в четверг, 26 сентября, проголосовали депутаты Элистинского городского собрания, передает "Интерфакс".

"По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков", – сказал собеседник агентства.

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Дмитрий Трапезников

Дмитрий Трапезников

ИА REGNUM

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте" распространял материалы антиукраинского содержания и популяризировал террористические организации "Л/ДНР". Его задержали сотрудники СБУ.

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Темы
Война на Донбассе Российско-украинский конфликт
Место
Россия Элиста
Теги
ДНР Новости ДНР Новости Донбасса Новости России террористы "ДНР"
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Gordon Yury
Gordon Yury
И щуку выбросили в речку... Все нормально, только Калмыкию жаль!
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Алень - мне друг, но истина дороже !
Алень - мне друг, но истина дороже !
Бог - в помощь ! Калмыцкая народная республика - это звучит гордо !
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филипп филипыч
филипп филипыч
Алень - мне друг, но истина дороже !, если в москве начнут орать калмыцаку на гиляку то канеш да. а так повода то нет. упоротых в россии очень мало. от слова совсем))
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