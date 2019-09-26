Был преемником Захарченко: бывший глава "ДНР" стал крупным чиновником в России

Бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.

За его кандидатуру в четверг, 26 сентября, проголосовали депутаты Элистинского городского собрания, передает "Интерфакс".

"По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков", – сказал собеседник агентства.

Дмитрий Трапезников ИА REGNUM

Напомним:

Как писал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте" распространял материалы антиукраинского содержания и популяризировал террористические организации "Л/ДНР". Его задержали сотрудники СБУ.

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