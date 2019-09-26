Был преемником Захарченко: бывший глава "ДНР" стал крупным чиновником в России

Бывший главарь "ДНР" Дмитрий Трапезников стал новым главой администрации столицы республики Калмыкия (Россия) – Элисты.
За его кандидатуру в четверг, 26 сентября, проголосовали депутаты Элистинского городского собрания, передает "Интерфакс".
"По решению депутатов главой стал Трапезников, его кандидатуру предложил глава Калмыкии Бату Хасиков", – сказал собеседник агентства.
Дмитрий Трапезников
ИА REGNUM
Напомним:
Трапезников был временно исполняющим обязанности главаря "ДНР" после смерти Александра Захарченко в результате взрыва в Донецке.
После вступления на должность он заявил о курсе на присоединение ОРДО к РФ.
Известно, что он родился в России в 1981-м, но уже в следующем году его семья переехала на Донбасс.
С 2001 по 2005 год Трапезников работал в футбольном клубе "Шахтер". После одной из проверок был уволен за финансовые махинации.
С 2010 работал заместителем председателя районного совета Петровского района города Донецка, на этой должности пробыл два года.
С 2005 по 2010 год, а также до начала вооруженного конфликта на Донбассе Трапезников занимался бизнесом. С 2014 он находился на разных административных должностях в составе группировки "ДНР".
Экс-главаря террористов, по словам журналиста Романа Цимбалюка, ранее называли "Сеньор Помидор" из-за того, что он краснел при вранье.
Как писал OBOZREVATEL, в Одессе мужчина через запрещенную в Украине российскую соцсеть "Вконтакте" распространял материалы антиукраинского содержания и популяризировал террористические организации "Л/ДНР". Его задержали сотрудники СБУ.
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