Главная Новости
27 сентября • обновлено в 19:04
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости России

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

11.1т Читать материал на украинском

В России на балконах и лоджиях квартир жилых домов запретят курить, сжигать свечи и жарить шашлыки. Новые правила вступят в силу 1 октября текущего года.

Это подтвердила пресс-служба МЧС РФ, передают "РИА Новости". "Запрет касается курения на балконах", – сказал собеседник агентства.

В то же время журналисты сообщали о нововведении, ссылаясь на пункт 436 противопожарных правил. Однако, он гласит, что во избежание взрыва запрещается курить или зажигать спички во время ремонта или заправки, и не имеет прямого отношения к курению на балконах.

Новости
Украинцев жестко наказывают за курение на публике: озвучена сумма штрафов

Иллюстрация

Иллюстрация

Lenta.ru

Независимый эксперт по пожарной безопасности Сергей Назаров в свою очередь назвал запрет ерундой.

"Насчет курения – это полная ерунда. Курение и открытый огонь – разные вещи. Нормативно это не закреплено, но есть устоявшееся понятие в соответствии со статьей 168 УК, где речь идет об уничтожении чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем. Так вот понятие огня в документе, подвергшемся поправкам, коррелирует с тем же понятием в статье 168 УК РФ.

То есть запретили с 1 октября на балконах разводить костры, жарить шашлыки и так далее. К курению это никакого отношения не имеет, речь идет об использовании открытого огня. А сигарета не является источником открытого огня", – цитирует эксперта МК.

Новости
Отказ от курения: развеян главный миф о наборе веса

Иллюстрация. Курение

Иллюстрация. Курение

pexels.com

Возможное нововведение вызвало бурную реакцию пользователей сети. "Запретите уже само скотское существование, которое вы делаете час от часу все хуже и мрачнее", "Приходите штрафовать, жду!" "Не хочешь нарушить закон – кури в квартире. Это типа более безопасно?" "Балконы будут не только застеклять, но и тонировать", – возмутились россияне.

"А как будут отслеживать, что кто-то с 20-го этажа курит? Будет создан какой-то отряд специального назначения, какие-то снайперы будут отстреливать курящих?" – пошутил один из интернет-пользователей.

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

Скриншот

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

Скриншот

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

Скриншот

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

Скриншот

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

Скриншот

Отметим, согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.

"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

Скриншот

Напомним, из-за бредового запрета на курение на балконах квартир к властям в нецензурной форме обратился лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Как писал OBOZREVATEL, недавно исследователи Американской психологической ассоциации назвали быстрый способ отказа от курения.

Медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Место
Россия
Теги
курение запрет Новости России
Поделиться в Facebook
17
Комментарии
0
25
Смешно
7
Интересно
1
Печально
3
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Теоретически все верно. Незатушенная сигарета порывом ветра может улететь на захламленный соседский балкон и вызвать пожар. Курение зло!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
2 из 3 ответов | показать все
Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Артеллерист Моня, это чё? Неужели, как вы?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
hunt andres, скоро вы и срать ходить будите по часам)))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Жарить шашлык на балконе? Буггааааггааа...я ору!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
2 из 3 ответов | показать все
hunt andres
hunt andres
Артеллерист Моня, Скот жарит шашлыки?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Джонсон Саймон Ф., Так а чему удивляться чурки они это даже не люди а так скот))))))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Все могут благополучно заткнуться со своим мнением. Чего надо украинцам в данном вопросе вообще не понятно. А российским курильщикам придется сигареты жрать, раз не могут курить бросить. Я например по нашему дому рассылку по новому закону уже разместила. До этого с курением в подъезде я всех прессовала, потряхивало не только курильщиков, но и участкового. Но ничего, привыкли, последний раз в подъезде курящего выловили под новый год, и то, не наш, а в гости пришел. А теперь еще и на балконах курить нельзя. Давно надо было запретить. А то он дымит вроде как у себя, а вонь на все выше расположенные этажи. Хотя, с учетом нашей придомовой территории, мы им где-нибудь в углу построим площадку для курения, нехай и сами курят, и дышат тем, что другие накурили.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1

Блоги / мнения

ads pixel