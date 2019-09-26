"Будут отстреливать снайперы?" В России вышел странный запрет про балконы: люди возмущены

В России на балконах и лоджиях квартир жилых домов запретят курить, сжигать свечи и жарить шашлыки. Новые правила вступят в силу 1 октября текущего года.

Это подтвердила пресс-служба МЧС РФ, передают "РИА Новости". "Запрет касается курения на балконах", – сказал собеседник агентства.

В то же время журналисты сообщали о нововведении, ссылаясь на пункт 436 противопожарных правил. Однако, он гласит, что во избежание взрыва запрещается курить или зажигать спички во время ремонта или заправки, и не имеет прямого отношения к курению на балконах.

Иллюстрация Lenta.ru

Независимый эксперт по пожарной безопасности Сергей Назаров в свою очередь назвал запрет ерундой.

"Насчет курения – это полная ерунда. Курение и открытый огонь – разные вещи. Нормативно это не закреплено, но есть устоявшееся понятие в соответствии со статьей 168 УК, где речь идет об уничтожении чужого имущества путем неосторожного обращения с огнем. Так вот понятие огня в документе, подвергшемся поправкам, коррелирует с тем же понятием в статье 168 УК РФ.

То есть запретили с 1 октября на балконах разводить костры, жарить шашлыки и так далее. К курению это никакого отношения не имеет, речь идет об использовании открытого огня. А сигарета не является источником открытого огня", – цитирует эксперта МК.

Иллюстрация. Курение pexels.com

Возможное нововведение вызвало бурную реакцию пользователей сети. "Запретите уже само скотское существование, которое вы делаете час от часу все хуже и мрачнее", "Приходите штрафовать, жду!" "Не хочешь нарушить закон – кури в квартире. Это типа более безопасно?" "Балконы будут не только застеклять, но и тонировать", – возмутились россияне.

"А как будут отслеживать, что кто-то с 20-го этажа курит? Будет создан какой-то отряд специального назначения, какие-то снайперы будут отстреливать курящих?" – пошутил один из интернет-пользователей.

ЖДУ ЗАПРЕТА НА КУРЕНИЕ В ПОСТЕЛЯХ!

В правительстве России утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах квартир.

А ВОТ ПО СТАТИСТИКЕ МЧС:

90% ПОГИБШИХ ОТ ПОЖАРОВ ЛЮДЕЙ КУРИЛИ В ПОСТЕЛИ — КухаркаУфа (@KyxapkaUfa) September 26, 2019

То есть с первого октября на балконах курить нельзя? Не хочешь нарушить закон – кури в квартире. Это типа более безопасно с точки зрения пожарной безопасности (не говоря про пассивное курение всех домочадцев) https://t.co/CVSBkJ1nYg — Maxim Mironov (@mironov_fm) September 26, 2019

МЧС запретило курение на балконах



А как как буду отслеживать, что кто-то с 20-го этажа курит? Будет создан какой-то отряд специального назначения, какие-то снайперы, которые будут отстреливать курящих? Или будет та херня из Халф Лайфа летать и фотографировать нарушения? pic.twitter.com/QhC2vcnqdL — 🏳️‍🌈 ws℟атый пêсนк 🏳️‍🌈 (@wsratyu) September 26, 2019

В правительстве утвердили запрет на курение и приготовление шашлыка на балконах. Хорошо, что ещё осталась добрая традиция жарить шашлыки в ванной — Ультравасилий (@g_o_n_z_o) September 26, 2019

Правительство РФ.

- Ну чо там, как страна?

- Нормально,Дмитрий Анатолич.

- Эт хорошо.Может пожелания какие народ высказывает?

- Да так, не особо.

- Неужели нет никаких бед на Руси?

- Да есть одна...

- ?

- Курение на балконах.

- Пиши: Запретить!Хорошо поработали сегодня. По домам. — HellRaiser (@HellRai25016143) September 26, 2019

Ну да, раньше летали только вертолеты, а теперь будут квадрокоптеры - стаями, снимать будут мирную жизнь на балконах российских граждан, ну а как иначе ловить нарушителей?/ А так если что, у меня на балконе жалюзи. — Арина (@Bronizkarina45) September 26, 2019

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Отметим, согласно российскому Кодексу об административных правонарушениях, нарушение требований пожарной безопасности наказывается предупреждением либо штрафом 2-3 тысячи рублей.

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Напомним, из-за бредового запрета на курение на балконах квартир к властям в нецензурной форме обратился лидер российской группы "Ленинград" Сергей Шнуров.

Как писал OBOZREVATEL, недавно исследователи Американской психологической ассоциации назвали быстрый способ отказа от курения.

Медики рекомендуют бросать курить не позже, чем в 40-45 лет, так как сердечно-сосудистая система приходит в порядок лишь через 15 лет после отказа от табака.

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