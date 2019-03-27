"Будут беднеть с каждым годом": Слава Рабинович дал неутешительный прогноз для россиян

Новые американские санкции против России, прозванные "адскими", вступят в силу до конца 2019-го. Серьезных катаклизмов с российской экономикой не произойдет, но она будет продолжать загнивать и стагнировать, а население – беднеть и нищать с каждым годом.

Об этом в интервью OBOZREVATEL заявил российский финансист Слава Рабинович. "Любые продолжительные санкции еще ни к чему хорошему экономику не приводили. В лучшем случае она будет продолжать загнивать и стагнировать, а население беднеть дальше. Если же введут обширные персональные санкции, то катаклизмов с рублем не случится, но он будет все больше и больше ослабевать. А путинская ОПГ продолжит доить бюджет страны, чтобы компенсировать себе потери", – считает финансист.

Он напомнил, что те российские бизнесмены, которые попали под персональные санкции, освобождаются от уплаты налогов в России.

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"Это преступники-мультимиллиардеры, которые украли российские активы и деньги при помощи всех путинских механизмов, – Тимченко, Ротенберги, Дерипаска. И если против них и им подобным введут новые санкции, все компенсации оплатим мы, население. Вот так Путин "купил" их верность и минимизировал риски бунта на тонущем корабле", – предположил Рабинович.

По его словам, если же российские танки войдут в условный Будапешт, то "Путину не избежать частичного или полного эмбарго на российский экспорт газа и нефти, запрета Свифт и обращение доллара".

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"Это будет апокалипсис. Рубль может стоить не 66 за доллар, как сейчас, 6 тыс 666. И то обменять можно будет только на черном рынке. В этом случае Россия погрузится в хаос, будет покруче, чем сейчас в Венесуэле. Но для этого Путину нужно применить, не дай Бог, тактическое ядерное оружие, например, против Эстонии или Беларуси. Вот тогда Россию и отключат таким образом", – резюмировал финансист.

Как сообщал OBOZREVATEL, личное состояние российского президента Владимира Путина может составлять 200-250 миллиардов долларов, что делает его самым богатым человеком на планете.

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