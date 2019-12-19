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19 декабря • обновлено в 07:03
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"Будет вранье!" Россиян "взорвала" очередная пресс-конференция Путина. Видео

2.6т
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Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая стартует 19 декабря в 11:00 по киевскому времени, вызвала возмущение у россиян.

Они заявили, что не испытывают доверия к словам главы государства. В частности, такие настроения продемонстрированы в видеоопросе, который показал в сети проект "Ешкин Крот" (Twitter). (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

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Пресс-конференция Путина 19 декабря

Пресс-конференция Путина 19 декабря

ТАСС

"Путин меня вообще разочаровал… Он предатель натуральный, предатель русского народа", "Все, как обычно, будет вранье!", "Нам уже нужен новый президент, потому что Путин 20 лет у власти, страну разворовывают", говорят россияне.

Тем временем, подготовка к пресс-конференции идет полным ходом. На нее аккредитовались 1895 журналистов. Ожидается, что прозвучит около 70 вопросов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что Путин после проведения "нормандского саммита" в Париже по-прежнему сохраняет план по разделению Украины.

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
Тема
Пресс-конференция Путина
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
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