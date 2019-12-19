"Будет вранье!" Россиян "взорвала" очередная пресс-конференция Путина. Видео

Большая пресс-конференция президента России Владимира Путина, которая стартует 19 декабря в 11:00 по киевскому времени, вызвала возмущение у россиян.

Они заявили, что не испытывают доверия к словам главы государства. В частности, такие настроения продемонстрированы в видеоопросе, который показал в сети проект "Ешкин Крот" (Twitter). (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы).

Пресс-конференция Путина 19 декабря ТАСС

"Путин меня вообще разочаровал… Он предатель натуральный, предатель русского народа", "Все, как обычно, будет – вранье!", "Нам уже нужен новый президент, потому что Путин 20 лет у власти, страну разворовывают", – говорят россияне.

Тем временем, подготовка к пресс-конференции идет полным ходом. На нее аккредитовались 1895 журналистов. Ожидается, что прозвучит около 70 вопросов.

"Путин меня вообще разочаровал… Он предатель натуральный, предатель русского народа" ©



У нашего Сказочного — очередная пресс-конференция. Он говорит одно и то же уже 20 лет. Но наивных и доверчивых в стране, очевидно, с каждым годом падения реальных доходов — всё меньше.#Путин pic.twitter.com/IGtQ2MRk3k — Ёшкин Крот (@yoshkinkrot) December 18, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин предупредил, что Путин после проведения "нормандского саммита" в Париже по-прежнему сохраняет план по разделению Украины.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.