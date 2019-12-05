Будет как в СССР: в России просчитали план развала страны

В России просчитали сценарий, при котором страна может распасться по границам федеральных округов.

Гипотетические расчеты проводились в Российской академии наук по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980-х годов, передает "Коммерсант".

Как сообщил замдиректора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов, результаты исследований оказались удручающими.

"Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-Западный федеральный округ. В состоянии автаркии он сохраняет 85,4% исходного уровня своего целевого показателя. Это даже больше, чем аналогичный российский показатель накануне распада СССР (64,6%)", – отметил ученый.

Суслов добавил, что Центральный федеральный округ РФ является "самым злостным "паразитом".

"Его "вклады" в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем "результатом" его "взаимодействия" с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть", – пояснил он.

Развал России

При этом подчеркнул, что Москва, как столица и реальный центр России, несправедливо получает большие доходы, искусственно стягивая деньги со всех регионов.

"Чисто умозрительно можно сопоставить нынешнее российское состояние с СССР накануне распада", – пояснил Суслов, добавляя, впрочем, что "маячащий на горизонте" лозунг "хватит кормить Москву" вряд ли простимулирует политический распад страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что у России нет будущего, развал этой страны неизбежен, однако решающий фактор в этом процессе сложно предугадать.

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