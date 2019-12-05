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5 декабря • обновлено в 11:32
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Будет как в СССР: в России просчитали план развала страны

3.1т
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В России просчитали сценарий, при котором страна может распасться по границам федеральных округов.

Гипотетические расчеты проводились в Российской академии наук по аналогии с моделированием развала СССР в конце 1980-х годов, передает "Коммерсант".

Как сообщил замдиректора по науке Института экономики промышленного производства Сибирского отделения РАН, доктор экономических наук, член-корреспондент РАН Виктор Суслов, результаты исследований оказались удручающими.

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"Самым самодостаточным макрорегионом России является Северо-Западный федеральный округ. В состоянии автаркии он сохраняет 85,4% исходного уровня своего целевого показателя. Это даже больше, чем аналогичный российский показатель накануне распада СССР (64,6%)", – отметил ученый.

Суслов добавил, что Центральный федеральный округ РФ является "самым злостным "паразитом".

"Его "вклады" в целевые показатели всех федеральных округов оказались отрицательными, причем "результатом" его "взаимодействия" с Северо-Западным округом является сокращение целевого показателя последнего почти на одну четверть", – пояснил он.

Развал России

Развал России

При этом подчеркнул, что Москва, как столица и реальный центр России, несправедливо получает большие доходы, искусственно стягивая деньги со всех регионов.

"Чисто умозрительно можно сопоставить нынешнее российское состояние с СССР накануне распада", – пояснил Суслов, добавляя, впрочем, что "маячащий на горизонте" лозунг "хватит кормить Москву" вряд ли простимулирует политический распад страны.

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Как сообщал OBOZREVATEL, бывший президент Украины Виктор Ющенко заявил, что у России нет будущего, развал этой страны неизбежен, однако решающий фактор в этом процессе сложно предугадать.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Россия
Тег
Новости России
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
пока украинцы будут ждать когда Россия развалится, государство Украина перестанет существовать...
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2
1
И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Х0хлики, а чего это ваш обоз не процитировал вот это из сценария: "Россия прямо и косвенно обеспечивала более половины (точнее, до двух третей) целевого показателя (потребления населения и части государственных расходов) Украины, Белоруссии, Прибалтики"?
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2
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Pooh Vini
Pooh Vini
Хватит кормить мацкву!
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Pooh Vini, ... кричали украинцы в 1991 году, и к 2019 году стали самой нищей страной...
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3
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