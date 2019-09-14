Бросил людей и ушел: выяснился скандальный факт о тайне перевала Дятлова

Группа Дятлова, которая погибла на Урале в 1959 году, могла устроить драку между собой из-за своего руководителя.

Как пишет исследователь-любитель Валентин Дегтерев в своем блоге, у Игоря Дятлова был весьма крутой характер. Однажды он даже бросил свою группу и ушел.

Он ссылается на записи Геннадия Григорьева, работавшего в свое время собственным корреспондентом газеты "Уральский рабочий".

Группа Дятлова Архивное фото

По мнению журналиста, который опросил знакомых Игоря, тот любил командовать, требовал беспрекословного подчинения, не терпел в свой адрес критики ни в каком ее виде и вообще был болезненно самолюбив.

Однажды якобы одна из групп туристов даже объявляла Дятлову бойкот, после чего он бросил людей прямо в горах и ушел. А потом и вовсе объявил голодовку в знак протеста.

По мнению исследователя, именно такие "незначительные" вещи вполне могли стать фитилем для эмоционального взрыва, ссоры и, в конце концов, — драки, в которой часть туристов могла встать на сторону руководителя, а другая — против.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дегтерев напомнил, что в ряде официальных документов упоминалось о двух туристических палатках на склоне горы Хохлачатль. А затем таинственным образом в бумагах осталась всего лишь одна палатка.

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