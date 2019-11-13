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13 ноября • обновлено в 13:36
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"Бросил человека на борту": появились жуткие подробности о преподавателе-палаче из России

1.1т
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Преподавателя истории из Санкт-Петербурга (Россия) Олега Соколова, которого подозревают в жестоком убийстве своей студентки-любовницы, ранее уже обвиняли в гибели человека.

ЧП случилось на корабле в открытом море. Об этом в интервью РЕН.ТВ рассказала архитектор Ирина Федорова, которая тоже была на том судне.

По ее словам, в 80-х годах тогда еще доцент исторической кафедры СПбГУ стал членом Военно-исторического петровского клуба и попросил доверить ему управление кораблем. Но отправившись в плавание в качестве капитана, он потопил его. В результате погиб моряк, смерть которого приписали именно Соколову.

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Олег Соколов

Олег Соколов

360tv.ru

"Человека можно увидеть в деле только в сложной ситуации. Такая тяжелая ситуация настала в тот момент, когда, переходя между Кронштадтом и Приморском, во время большой волны он, не собираясь заниматься разумной деятельностью, должен был идти так красиво, как ходят на старинных кораблях. Он снял крышки, заливал воду в трюмы, то есть ему надо было видеть эту крутизну", — поделилась Федорова.

Она отметила, что тогда историк не желал прислушиваться к чьим-либо советам. Помимо этого, подчеркнула, что, будучи воспитанником патриотического клуба, Соколов "любил" только себя.

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Студентка Анастасия Ещенко и Олег Соколов, который убил и расчленил ее

Студентка Анастасия Ещенко и Олег Соколов, который убил и расчленил ее

КП

"Мы уже швартовались, в это время ломит Соколов на всех парах. Все ему машут: "Остановись, остановись!" А он кричит: "Что вам надо?" С видом человека, который уже стоит во главе чего-то, хотя ему просто доверили, потому что в этот момент не оказалось второго судоводителя, который бы мог одновременно перевести всю эскадру", — рассказала женщина.

По ее словам, когда корабль начал тонуть, почти всем членам команды удалось спастись. Не выжил только один моряк — он запутался. Однако капитан, добавила она, даже не думал о том, чтобы помочь.

Федорова утверждает, что Соколов просто бросил человека погибать, за что и получил условный срок после расследования ЧП.

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Тема
Криминал
Место
Россия Санкт-Петербург
Теги
убийство криминал Новости России
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