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11 мая • обновлено в 23:52
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Брат-близнец ''звезды'' росТВ доктора Малышевой заразился коронавирусом: фото

2.1т
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У брата-близнеца известной российской телеведущей, доктора медицинских наук Елены Малышевой обнаружили коронавирус.

Об этом стало известно на Telegram-канале Mash. Главный хирург Депздрава и главврач Боткинской больницы Алексей Шабунин сдал анализ на COVID-19 ещё 2 мая.

В понедельник, 11 мая, пришел результат, и он оказался положительный.

Елена Малышева

Елена Малышева

rg.ru

По информации РИА Новости со ссылкой на Депздрав, сам Шабунин подтвердил, что болен COVID-19, он изолировался в кабинете, где продолжает работу.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Елена Малышева назвала коронавирус чудом и опозорилась. Она ответила на вопрос во время прямого эфира об опасности нового китайского вируса.

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Тема
Коронавирус
Персона
Елена Малышева
Место
Россия Москва
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