Прошли два года и шестьдесят четыре дня войны. Ситуация на фронте везде более-менее терпимая (во всяком случае - контролируемая), за исключением покровского (бывшего авдеевского) направления. Там россияне продолжают продвигаться вперед и расширять зону прорыва.

Сегодня уже даже Сырский говорил "о сложной оперативно-стратегической обстановке на фронте, имеющей тенденцию к обострению".

К этому стоит еще прибавить непрекращающиеся атаки россиян на энергетическую инфраструктуру Украины. Так, например, вчера были довольно болезненные попадания в энергетические объекты Львовской области.

Хочется понять, насколько ситуацию смогут изменить к лучшему новые западные поставки оружия и боеприпасов. Хотелось бы надеяться, что эти поставки кардинально изменят обстановку и стратегическая инициатива вновь перейдет к ВСУ.

Сегодня New York Times сообщило, что "…когда американские чиновники оказывали давление на законодателей в Вашингтоне, чтобы они отправили больше военной помощи Украине, они также оказывали давление на правительство в Киеве, чтобы оно решило проблемы с мобилизацией".

Наконец-то раскрыта страшная военная тайна (она же - секрет Полишинеля): оказывается американцы увязывали новые поставки оружия с принятием нового закона о мобилизации.

И кстати! Насколько я могу судить, в недавно принятом новом американском законе о помощи Украине на 61 млрд. долларов есть прямой запрет использования этих средств на повышение пенсий украинским пенсионерам. Не пролез номер у Банковой. И тут все говорили, что мизер ловленый, а Владимир Александрович не верил…

Министр социальной политики Украины Оксана Жолнович объяснила это тем, что "… в Америке нет солидарных пенсий. Есть накопительные страховые пенсионные счета. Поэтому для них, для их избирателей очень трудно объяснить: если они своим гражданам не платят каких-то таких пенсий, то почему должны пенсии пересчитывать для граждан Украины."

Согласитесь, что действительно трудно объяснить американцам, почему они себе пенсий из налогов не платят, а украинцам - должны? Скажите спасибо, что хоть на военную поддержку денег дают. Хотя, конечно, и себя родимых - не забывают. Читаешь этот закон и понимаешь, что минимум каждый второй доллар остается в США. Но что поделаешь? Их бабки, им и решать куда их направить.

Сегодня Минобороны РФ сообщило, что прошедшей ночью украинскими беспилотниками были атакованы различные объекты Краснодарского края. Силами российской ПВО было сбито 66 БПЛА. Сколько из них достигли своей цели, естественно, не сообщается.

Известно, что поражены:

Славянск ЭКО" — это нефтеперерабатывающий завод в Славянске-на-Кубани. Всего было 9 атак на резервуарный парк и ректификационную колонну. Повреждения получили ректификационная колонна и сепаративная установка. После атаки БПЛА НПЗ частично приостановил работу.

Ильский НПЗ имени А. А. Шамара — это нефтеперерабатывающее предприятие, входящее в число ведущих нефтеперерабатывающих компаний Южного Федерального округа. Дроны-камикадзе ВСУ нанесли удар около 4 часов утра — взрывы не прекращались более 30 минут.

Военный аэродром, расположенный на окраине печально знаменитой станицы Кущевская (помните - братья Цапки?). На этом аэродроме дислоцируется 195-я учебная авиабаза второго разряда на разнородной технике (Су-27, МиГ-29, L-39), ранее был 797-й учебный авиационный полк в/ч 19104 от Краснодарского высшего военного авиационного училища.

Так что и ВСУ могут показывать зубы!

Слава Украине!🇺🇦

Израильские официальные лица сообщили своим египетским коллегам накануне, что Израиль готов предоставить переговорам о заложниках "последний шанс", чтобы достичь соглашения с ХАМАС.

Тель-Авив подчеркнул, что если в ближайшее время не будет прогресса, то армия начнет наземное вторжение в Рафах. ХАМАС заявил, что активно изучает предложение Израиля. Насколько можно судить, речь идет об освобождении не менее 33 израильских заложников. Но может быть это только лишь часть того, что предлагают израильтяне. Такие дела.I❤️🇮🇱