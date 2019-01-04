Рубль обвалил Путин? Боровой озвучил неожиданную версию

Падение российского рубля по отношению к американскому доллару выгодно власти России, ведь помогает выплачивать зарплаты и пенсии населению.

Такое мнение в блоге на OBOZREVATEL выразил российский политик Константин Боровой, комментируя обвал рубля 3 января до 71,45 за доллар.

"Кремлю выгодно, чтобы курс был повыше, а граждане с большим удовольствием меняют валюту на деревянные. Они ее зарабатывают, и доля заработанной и полученной валюты довольно высока. Она видна на фоне нефтяных доходов", — заявил Боровой.

По его словам, отношения государства с пенсионерами и с госслужащими регулирует инфляция.

"Часть пенсий и зарплат снижается, и оно [государство] получает прибыль. Даже ничего не надо делать. Недаром Путин на пресс-конференции хвалился профицитным бюджетом... Правда, россияне не хотят, чтобы доходы падали так стремительно. Но так как у них нет своих лоббистов в Кремле и в правительстве, их мнение никому не интересно", — проанализировал Боровой.

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По его мнению, из-за такой экономической политики, Россия перестает быть частью структуры рыночных отношений, а сам курс доллара уже не является показательным.

Курс российского рубля

"Российская экономика изолировалась от мира, как когда-то было в Советском Союзе. Тогда официальный курс доллара тоже существенно колебался, определяясь мнением Центрального банка. Сейчас он определяется только внутренней политикой. То есть, сколько напечатать денег, незаработанных. Даже от стоимости нефти курс рубль зависит меньше. Госкорпорации переводят деньги за рубеж. Все это уже не рыночные отношения, а интересы кремлевских групп", — считает Боровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, курс доллара к рублю на Московской бирже вырос до 71,45 рублей. Последний раз американская валюта превышала этот показатель 16 марта 2016 года.

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