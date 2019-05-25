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Борислав Береза
Борислав Береза
Депутат Верховной Рады УкраиныВсе статьи автора

Денег нет, но вы держитесь: России грозят новые санкции

3.7т

Международный трибунал ООН по морскому праву удовлетворил иск Украины и обязал Россию немедленно вернуть три украинских военно-морских корабля и отпустить 24 пленных моряков

Не думал, что такие примитивные вещи придется объяснять, но комментарии под предыдущим постом вынуждают это сделать.

1. Решение суда ООН фактически гласит: "Суд считает необходимым требовать от России немедленно освободить три задержаны украинские корабли Никополь, Бердянск и Яне Капу, 24 задержанных моряков, и позволить им возвращение в Украину".

Денег нет, но вы держитесь: России грозят новые санкции

2. Нет, я не думаю, что Россия сразу выполнит это решение. Но я хочу посмотреть на идиотов, которые не считают этот судебный процесс правильным решением, а сам итог - положительным для Украины.

3. Да, это судебное решение и отказ от его исполнения Россией позволяет запустить механизм наложения новых санкций на РФ.

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4. Да, санкции действенный механизм. Не быстрый, но эффективный. Слова премьер-министр РФ Медведева "Денег нет, но вы держитесь" - это результат санкций. Россия прикладывает максимуи усилий для того, чтобы выйти из-под санкций. Хотя публично делает мину при плохой игре. И точно не хочет наложения новых санкций.

5. Да, когда РФ просит снять с них экономические санкции, то теперь будет звучать аргумент:

- Какой может быть отказ от санкций, если вы даже решений суда ООН не выполняете?

Это мотивирует их на исполнение судебного решения.

6. Этот судебное решение - результат огромной работы проделанной публично и не очень украинскими юристами и дипломатами. Не забудьте сказать им спасибо.

И перестаньте искать #зраду даже в победе. Хватит! Научитесь признавать позитивные моменты и учитесь долго противостоять врагу. Быстрых и лёгких решений не предвидится. Dixi!

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Автор
Борислав БерезаБорислав Береза
Темы
Российско-украинский конфликтОбострение в Азовском мореСанкции против России
Персона
Дмитрий Медведев
Место
Украина
Теги
РоссияНовости РоссиивойнаООН
Источник
Источник:Facebook Борислава Березы
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Комментарии на сайте не модерированы
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
Мне всё это напоминает анекдот про кастрированного кота-ничего не отломится,но нравится ему вся эта суета...так и хохлопитеки...ну и что,Бляхер? РФ уже поскакала выполнять чьи то хотелки? мокрячки обязательно выйдут...лет через 5.
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
СКОРО! Ждите, ждуны!
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2
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
грозят новые санкции!
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Михайлов Андрей
Михайлов Андрей
Нацисты бандеры, вам объясеять не надо? - придете опять, в деревянном пальто поедете доказывать уроды)))
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Михайлов Андрей, За хамство могут новых санкций добавить, Запад очень вредный - использует любой повод.
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