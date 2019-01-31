|Новости России
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
сертификата на 10 000 грн на услуги медицинского центра Олега Колибабы Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Новости России

Больше Порошенко, чем Путина: российский писатель сорвался на крик из-за Украины на КремльТВ

3.3тЧитать материал на украинском

Российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в эфире КремльТВ из-за того, что в студии в который раз обсуждали лживые сведения об Украине.

Инцидент произошел во время программы "Вежливые люди" на "НТВ" на тему "Либо Порошенко, либо Путин". "Вы знаете, что интересно? Что мы, разумеется, несравненно больше обсуждаем дела президента Украины, чем президента России!" – сказал он.

Веллера возмутил тот факт, что российское телевидение умалчивает огромное количество проблем, которые стали сейчас ребром в России.

Новости
Веллер о Крыме: большинство вопросов Кремль решает без опросов

Михаил Веллер

Михаил Веллер

Скриншот с видео

"Очевидно, нам украинские дела ближе собственных. Очевидно, нас совершенно не касаются наши проблемы. Вам что, интересно говорить про Украину четвертый год подряд, не переставая? Пока не было Майдана, не было разговоров про Украину", – возмутился он.

"Мы продолжаем обсуждать, как тонут соседи!" – резюмировал он.

Это заявление Веллера вызвало восторг у пользователей сети. "Красавчик!", "У Веллера железные нервы!" – пишут они в комментариях к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что Россию устроит только такая независимая Украина, которая выполнит три ее ключевых условия.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Михаил Веллер
Место
Россия
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
3
Смешно
19
Интересно
0
Печально
5
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Да, уже россиянам остакуела кремлевская пропаганда!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
andrei andrei
andrei andrei
Вообще-то красавчик сказал про тонущих соседей😁
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
andrei andrei, кацапэ, шо ты там булькаешь в гавне? ты шо то мычал "аб вяличии срашки"?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Почтальон Печкин
Почтальон Печкин
andrei andrei, не ссы....тебя утопим,и сами выплывем.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Наши блоги