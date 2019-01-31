Больше Порошенко, чем Путина: российский писатель сорвался на крик из-за Украины на КремльТВ

Российский писатель Михаил Веллер устроил скандал в эфире КремльТВ из-за того, что в студии в который раз обсуждали лживые сведения об Украине.

Инцидент произошел во время программы "Вежливые люди" на "НТВ" на тему "Либо Порошенко, либо Путин". "Вы знаете, что интересно? Что мы, разумеется, несравненно больше обсуждаем дела президента Украины, чем президента России!" – сказал он.

Веллера возмутил тот факт, что российское телевидение умалчивает огромное количество проблем, которые стали сейчас ребром в России.

Михаил Веллер Скриншот с видео

"Очевидно, нам украинские дела ближе собственных. Очевидно, нас совершенно не касаются наши проблемы. Вам что, интересно говорить про Украину четвертый год подряд, не переставая? Пока не было Майдана, не было разговоров про Украину", – возмутился он.

"Мы продолжаем обсуждать, как тонут соседи!" – резюмировал он.

Это заявление Веллера вызвало восторг у пользователей сети. "Красавчик!", "У Веллера железные нервы!" – пишут они в комментариях к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский пропагандист, политолог Дмитрий Куликов заявил, что Россию устроит только такая независимая Украина, которая выполнит три ее ключевых условия.

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