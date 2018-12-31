МоваЯзык
Регистрация
ГлавнаяБлоги

/Блоги - Новости России

Владислав Иноземцев
Владислав Иноземцев
Российский политолог, доктор экономических наукВсе статьи автора

Большая ложь: россияне, вы холопы и смерды

1.1т

Недавняя новость о смене руководителя Росстата на первый взгляд давала поводы для оптимистичных оценок – просто потому, что, казалось бы, худшей организации статистической деятельности в стране нельзя было и представить.

Росстат критиковали все – и Банк России, и Правительство, и даже Госдума. Количество нестыковок в деятельности ведомства зашкаливало, цифры не сходились, объяснения часто излишне позитивных статистических рядов невозможно было найти. Но первое же попавшее в центр общественного внимания заявление Росстата при новом вожде заставило всех ахнуть.

Новости
Войны с Украиной не будет никогда

Оказалось, что в 2016 г., когда реальные доходы россиян рухнули на 5,8%, объём бегства капитала приблизился к $20 млрд., а средняя цена на нефть марки Urals составила $41,9/барр., снизившись по сравнению с 2015-м почти на 20%, российский валовой внутренний продукт не сократился на 0,2%, как прежде считалось, а вырос на 0,3%.

Замечу – данный пересчёт стал отнюдь не первым: в феврале 2017г. Росстат ещё при прежнем руководстве уже корректировал показатели за 2015 и 2016 годы – и, разумеется, в сторону повышения. Тогда показатели 2016 г. были пересмотрены с минус 0,6% до минус 0,2% (таким образом, перерасчёт за два приёма составил феноменальные +0,9% (при этом тогда данные за 2015 г. были пересмотрены с первоначальных минус 3,7% и "скоректированных" минус 3% до "окончательных" минус 2,8% — т.е., что характерно, на те же 0,9% в сторону повышения). Иначе говоря, теперь, видимо, Кремль может быть окончательно уверен, что спад на 1% – не спад. Ну типа как "один раз – не …..".

Новости
Ракета ''Авангард'' – ''кузькина мать'' Путина

Проблема статистики сегодня, на мой взгляд, более важна, чем это считают в кремлевских кабинетах размножившиеся там "технократы". И проблема вовсе не в том, будет ли ориентироваться на данные из Росстата тот же Банк России (у него, слава Богу, есть свой статистический департамент) или станет ли принимать их во внимание Меэжународный валютный фонд – проблема в другом. Она – в доверии населения, и это не просто досужие слова. Дело в том, что если мы взглянем на настроения людей на протяжении всего постсоветского периода (причём даже не только в России), можно увидеть, что "макроэкономические" проблемы никогда не выводили людей на улицы.

Новости
Золотовалютные резервы Украины завершают 2018 год ''в плюсе''

Инфляция, обвал валютного курса, рост налогов – все эти события считались чем-то объективным, чем-то таким, что не может быть изменено социальными протестами. Обман в ходе подсчёта голосов на выборах – это люди понимали, и выражали своё отношение к власти либо как на Болотной, либо как в Примоском крае, Хакасии или во Владимирской области. Но экономические проблемы схожим образом на людей не действовали.

В 2018 г. власть инициировала радикальное наступление на экономические права россиян повышением пенсионного возраста и увличением ряда налогов и сборов, включая НДС. Никто не ждёт, разумеется, что от этих мер экономика совершит тот "прорыв", о котором постоянно говорит сейчас В.Путин – как никто и не понимает, зачем при самом большом в истории России бюджетном профиците повышать налоги. Министр "социального развития" выглядит идиотом, томно рассказывая о 800 млрд. рублей, которых неоткуда взять для полного искоренения бедностипри профиците федерального бюджета в 3,5 трлн. рублей.

Новости
Год свиньи? Не страшно. Нам с таким соседом — не привыкать

И в такой обстановке неожиданные новости о том, что в стране всё хорошо, что рецессии нет (и не предвидится – хотя на мой взгляд, всё говорит о том, что в первых двух кварталах 2019 года она неизбежна, и хорошо если только в первых двух), что (наверное) в 2018 г. в стране не было и спада реальных доходов (что-то мне подсказывает, что несмотря на их падение в годовом исчислении на 0,1% в январе-ноябре и резкое укорение их снижения в осенние месяцы (до минус 2,9% в ноябре к ноябрю 2017 г.) по итогам года они наверняка окажутся в плюсе – ведь если, как известно, "Путин не может быть неправ", то и реальные доходы не могут падать пятый год подряд, это же и ежу понятно) вряд ли будут восприняты людьми не то что с радостью, но даже "с некоторым пониманием".

Последние действия Росстата прямо говорят россиянам: вы, холопы и смерды, не заслуживаете не только того, чтобы власть учитывала ваше мнение на выборах, но даже и того, чтобы вам сообщали правду о состоянии экономики, за развитие которой вы ежедневно платите и для блага которой каждый день горбатитесь. В то же время это означает, что единственным источником информации о том, что происходит в стране, теперь становится лишь субъективное ощущение своего экономического положения. Уже не стоит шутить о лжи, большой лжи и статистике. Последней не существует. Есть только большая ложь. Это единственный язык, на котором власть собирается в 2019 году общаться с населением. Боюсь только, что это опасный выбор "средства общения"…

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Владислав ИноземцевВладислав Иноземцев
Место
Россия
Источник
Источник:Эхо Москвы
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
0
2
Смешно
2
Интересно
4
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Бор Тарас
Бор Тарас
Дык ведь хуйло сказал,что лучшим подарком лаптекопытному стаду на Новый год был запуск гиперзвуковой ракеты.С Новым годом свиньи вас, кацапездолы.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Наши блоги