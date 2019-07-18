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"Больные подождут!" Патриарх Кирилл устроил коллапс в Подмосковье. Видеофакт

2.3т Читать материал на украинском

В Сергиевом посаде Московской области (Россия) из-за приезда патриарха Русской православной церкви Кирилла заблокировали работу машин "скорой помощи".

Подтверждающее видео появилось на YouTube-канале GROZNY TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Очевидцы рассказали, что сотрудники правоохранительных органов запрещали медикам с местной подстанции выезжать на вызовы граждан. Причиной стало месторасположение станции скорой — в центре города, по улице Пионерская, куда как раз прибыл кортеж патриарха Кирилла.

"Все стоим и ждем. Сказано было: "Больные подождут", – рассказала одна из врачей.

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Патриарх Кирилл устроил коллапс в Подмосковье

Патриарх Кирилл устроил коллапс в Подмосковье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.

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Персона
Патриарх Кирилл
Место
Россия
Теги
Новости России РПЦ
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Новикова Мавра
Новикова Мавра
Больных много - Патриарх один. Там это понимают в отличие от нас.
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Прохорен Юрий
Прохорен Юрий
Новикова Мавра, Просто мавра...
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