"Больные подождут!" Патриарх Кирилл устроил коллапс в Подмосковье. Видеофакт

В Сергиевом посаде Московской области (Россия) из-за приезда патриарха Русской православной церкви Кирилла заблокировали работу машин "скорой помощи".

Подтверждающее видео появилось на YouTube-канале GROZNY TV (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Очевидцы рассказали, что сотрудники правоохранительных органов запрещали медикам с местной подстанции выезжать на вызовы граждан. Причиной стало месторасположение станции скорой — в центре города, по улице Пионерская, куда как раз прибыл кортеж патриарха Кирилла.

"Все стоим и ждем. Сказано было: "Больные подождут", – рассказала одна из врачей.

Патриарх Кирилл устроил коллапс в Подмосковье

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на яхте главы РПЦ патриарха Кирилла заметили компанию молодежи, в том числе и почти обнаженную девушку в бикини.

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