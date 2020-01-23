Отравили "Новичком"? Болгария обвинила россиян в громком покушении на бизнесмена

В покушении на убийство в 2015 году владельца оружейного завода "Дунарит" (Болгария) Емельяна Гебрева и двух других людей были обвинены трое граждан России.

Их имена не разглашаются. Об этом говорится в заявлении Генеральной прокуратуры Болгарии, опубликованном в четверг, 23 января.

В период с 28 апреля по 4 мая россияне, как соучастники, пытались убить жертв "способом и средствами, опасными для жизни многих людей", используя неопознанное фосфор-органическое вещество.

Уточним, среди граждан Болгарии, в отношении которых было осуществлено покушение, указаны также сын Гебрева Христо и человек с инициалами В. Т. (вероятно, речь идет о директоре завода).

В прокуратуре отметили, что обвиняемые россияне были включены в Шенгенскую информационную систему и в красное уведомление Интерпола.

Отметим, дело является предметом продолжающегося расследования со стороны городской прокуратуры Софии, которая выдала европейские ордера на арест каждого из трех обвиняемых и запросы на международный розыск для ареста и последующей экстрадиции.

Расследование покушения на Гебрева, его сына и делового партнера было возобновлено в конце 2018 года из-за подозрений в использовании вещества из семьи "Новичок". Такое же вещество использовалось в Британии для отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Емельян Гебрев The Insider

Как писал OBOZREVATEL, ранее Bellingcat и The Insider опубликовали материал, в котором утверждается, что россиянин Сергей Федотов посещал Болгарию именно в те дни в 2015 году, когда произошло покушение на Емельяна Гебрева. Вскоре данные подтвердил генеральный прокурор страны Сотир Цацаров.

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