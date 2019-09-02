Чуть не заколол вилкой: в России произошло кровавое ЧП с ребенком

В Ульяновской области России пьяный мужчина исколол вилкой свою двухлетнюю падчерицу. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.

Как сообщает Znak, в полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир.

Девочку спас приехавший на вызов сотрудник правоохранительных органов. Дверь в квартиру была закрыта, свет в окнах не горел. Посветив фонариком в окно, он увидел на диване ребенка с пятнами крови на теле. Через соседнее окно участковый проник в квартиру, завернул малышку в одеяло и выбежал с ней на улицу.

Сейчас девочка в больнице с многочисленными колото-резаными ранами груди. Подозреваемым оказался сожитель матери ребенка. Его задержали и допрашивают.

Сожитель матери девочки был пьян СУ СК РФ по Ульяновской области

По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Людмилы Хижняк, орган опеки проверят мать девочки, передают "Известия".

"Будет собираться материал в рамках проверки, на его основании будет приниматься соответствующее решение. И если будут основания для лишения матери родительских прав, только тогда органы опеки обратятся с соответствующим заявлением в суд", — сообщила Хижняк.

Омбудсмен уточнила, что ранее ситуация в семье не была на контроле органов опеки.

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