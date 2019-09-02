Чуть не заколол вилкой: в России произошло кровавое ЧП с ребенком

В Ульяновской области России пьяный мужчина исколол вилкой свою двухлетнюю падчерицу. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии.
Как сообщает Znak, в полицию обратились соседи, которые услышали крики в одной из квартир.
Девочку спас приехавший на вызов сотрудник правоохранительных органов. Дверь в квартиру была закрыта, свет в окнах не горел. Посветив фонариком в окно, он увидел на диване ребенка с пятнами крови на теле. Через соседнее окно участковый проник в квартиру, завернул малышку в одеяло и выбежал с ней на улицу.
Сейчас девочка в больнице с многочисленными колото-резаными ранами груди. Подозреваемым оказался сожитель матери ребенка. Его задержали и допрашивают.
Сожитель матери девочки был пьян
СУ СК РФ по Ульяновской области
По словам уполномоченной по правам ребенка в регионе Людмилы Хижняк, орган опеки проверят мать девочки, передают "Известия".
"Будет собираться материал в рамках проверки, на его основании будет приниматься соответствующее решение. И если будут основания для лишения матери родительских прав, только тогда органы опеки обратятся с соответствующим заявлением в суд", — сообщила Хижняк.
Омбудсмен уточнила, что ранее ситуация в семье не была на контроле органов опеки.
Как писал OBOZREVATEL, в оккупированном РФ Иловайске наркоман убил трехлетнюю дочь террориста "ДНР".
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал
Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.