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7 декабря • обновлено в 05:00
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Встреча Путина и Зеленского: Белковский спрогнозировал результат переговоров

1.1т
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Российский президент Владимир Путин и его украинский коллега Владимир Зеленский на встрече 9 декабря в Париже договорятся заключить новое соглашение по решению конфликта на Донбассе, именуемое Минск-3.

Такое предположение в блоге на OBOZREVATEL сделал российский политтехнолог Станислав Белковский. По его словам, обе стороны понимают, что Минские соглашения зашли в тупик, но формат новых договоренностей подписывать пока не будут.

"Путин может согласиться на формат Минск-3, так как ему нужны уступки Украины в газовом вопросе. Это, конечно, не имеет прямого отношения к отдельным районам Донецкой и Луганской областей, но для России очень важно подписать новый транзитный контракт с Украиной с 1 января 2020 года. Если этого сделано не будет, "Газпрому" грозят иски со стороны европейских потребителей за непоставки газа", – уточнил политтехнолог.

Владимир Зеленский и Владимир Путин

Владимир Зеленский и Владимир Путин

По его мнению, для российской стороны важно, чтобы Украина отказалась от своих претензий в международных судах по газу, а в обмен на возможное согласие России заключить новый 10-летний контракт по транзиту.

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"Что из этого выйдет – тоже непонятно, все будет решаться на месте. Ясно, что на большие уступки Путин идти не может, а на небольшие он идти обязан, иначе не будет никакого пакта с Западом. Украина не объект переговоров, а инструмент переговоров с Францией, Германией и США о снятии санкций с РФ", – подытожил Белковский.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова, президент Украины Владимир Зеленский не достигнет соглашения с главой РФ Владимиром Путиным на "нормандском саммите".

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Автор
Катерина Иванова
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе Минские договоренности
Персоны
Владимир Путин Владимир Зеленский Станислав Белковский
Место
Россия
Тег
Новости России
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
Россия потеряла миллиарды за санкций а теперь согласиться на Минск 3 ради газа не смешите народ кому ваша гнилая труба нужна
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