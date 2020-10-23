Беглый одесский экс-депутат Олег Марков записал песню о кокаине. Видео

Бывший депутат Одесского горсовета от Партии регионов Олег Марков, который сбежал в Россию от украинского следствия, выпустил песню о кокаине.

Ролик опубликован на его YouTube-канале. Автором музыки указан некий Павел Черных (чтобы послушать песню, доскролльте страницу до конца).

"В тонированной машине, с килограммом кокаина, и в себе еще три грамма – это только половина. По спине бегут мурашки, на столе лежат дорожки, пусть дороги любят ноги, а дорожки любят кошки. Засыпают только трусы, этот праздник будет длиться, пока все не побелеют, пока сердце будет биться", – говорится в тексте песни.

Отметим, что Олег Марков является младшим братом Игоря Маркова – беглого главы пророссийской партии "Родина", который также скрывается на территории России.

Как пишет "Думская", в январе 2014 года Маркова младшего задерживали в Москве за совершение ДТП. Тогда была информация, что он попал в аварию под воздействием наркотиков.

В Украине он был подозреваемым в организации штурма одесского областного управления МВД в октябре 2013 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года Марков старший заявил, что Одесса якобы является "исконно русским городом". С подобными высказываниями он не раз выступал и ранее.