Итак, история с базой ГРУ в Альпах, всплывшая крайне неудобно как раз к “Нормандскому саммиту”, обрастает все большими подробностями и деталями. Но, прежде чем я продолжу, хотелось бы отметить, что всё, о чем было и будет написано про альпийскую базу ГРУ, уже поспешили опровергнуть и назвать фейком. Правда сделали это не в МВД Франции или какой-нибудь иной официальной структуре, а на страницах ресурса “Московский комсомолец”, причем опровергал этот жутчайший “фейк” ветеран военной разведки, Герой РФ Рустем Клупов.

Конечно, так и хотелось бы воскликнуть “полегче на поворотах!” ведь не для кого не секрет, что “Московский комсомолец” это издание, издавна работающее под патронатом МО РФ, так ещё и “фейк” о разведчиках в

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Хотя, зачем же “полегче”, ведь именно благодаря таким материалам мы лишний раз можем убедиться у кого знатно и ярко “шапка горит”, или правильнее в данном контексте сказать – “папаха”. Но, всё же, вернемся к самой базе.

На данный момент уже известно, что через данное место прошли такие видные (в прямом и переносном смысле) деятели российской разведки как: Руслан Боширов (Анатолий Чепига), Александр Петров (Александр Мишкин) и Сергей Федотов (Денис Сергеев) - отравители Сергея Скрипаля; участники отравления болгарского торговца оружием Эмилиана Гебрева, известные по псевдонимам Николай Кононихин, Иван Лебедев, Данил Степанов, Георгий Горшков и Сергей Павлов (последний участвовал также в операции против Скрипалей); причастные к неудачной попытке пророссийского переворота в Черногории агенты с псевдонимами Эдуард Шишмаков и Владимир Попов; а так же пока неизвестные общественности Александр Кулагин, Евгений Ларин, Тимур Нузиров, Наман Юсупов и Геннадий Швец.

Конечно, я более чем уверен, что в скором времени мы узнаем о достижениях последних пяти агентов ГРУ в этом списке и немало усилий, к раскрытию их деятельности приложит The Insider. Но на сегодняшний день мы имеем несколько иной прецедент.

По сути, Франция стала перевалочной базой для ГРУ на долгие годы. Российские “зелёные человечки” осуществляли свои операции, убийства, саботажи и прочую деятельность во многом благодаря наличию данного “домика в горах”. И что примечательнее всего, те акции о которых мы говорим и персонажи которых упоминали, дестабилизировали обстановку не только по всей Европе, но и в самой Франции.

Интересно, какова теперь будет риторика Эммануэля Макрона, призывавшего буквально неделю назад к миру с Россией и объединению усилий против мирового терроризма, если Россия сама же и является источником мирового терроризма?

И отмечу, наличие в списке посетителей альпийской базы пока ещё неизвестных нам “героев” заставляет говорить и о том, что за ними может тянуться шлейф куда более чудовищных преступлений и то, что мы знаем о деятельности ГРУ в Европе в период с 2014 по 2019 это лишь верхушка айсберга. Равно как и то, что узнав про альпийскую базу во Франции лишь сейчас, не факт, что завтра мы узнаем и о других “домиках в горах” по всей Европе.

Безусловно, очень интересна реакция официального Парижа с учетом, что территорию Франции использовали для организации и обеспечения громких специальных акций по всей Европе. Хотя в этом вопросе, я думаю, мы встретимся с нарочитым отстранением. Как минимум по двум причинам.

Во-первых – в Париже снова негодование народных масс, подогреваемое радикальными социально-общественными группами, финансируемыми из России. Хотите снова Париж в дыму горящих шин на Рождество? Не уверен, что в Елисейском дворце на это готовы.

Ну, а во вторых, вспомним историю с британским искусствоведом Энтони Блантом, почти 15 лет работавшим на советскую разведку и получившим иммунитет с сокрытием факта работы на КГБ после разоблачения. Сам факт, что в самом сердце Великобритании, в Букингемском дворце, находился крот, столь долгое время работавший на врага, уже дискредитировал Ми-5 и, для них самих создавать резонанс было невыгодно. И ситуация с базой в Альпах, очень даже сродни этой истории, ведь шесть лет Франция служила перевалочным пунктом для российских киллеров.

Уверен, по самому этому факту уже вторые сутки нешуточно полыхает в стенах здания по адресу Сан-Доминик, 14, а телефон штаба на бульваре Мортье попросту расплавился от количества гневных звонков.

Да, не лучшее время для французской разведки и службы внешней безопасности. Но, возможно, этого можно было бы избежать, если бы угроза Российской Федерации воспринималась бы куда реалистичнее, без миротворчества и лавирования. Ну, а пока Европа будет прогибаться перед Кремлем в реверансе, мы и дальше будем узнавать столь шокирующие подробности деятельности на её теле российских ячеек. Но долго ли выдержит прогибающийся позвоночник, под тяжестью всей этой деятельности?

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