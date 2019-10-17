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17 октября • обновлено в 22:22
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Сколотил состояние: замглаве Генштаба ВС России предъявили громкие обвинения

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Заместителю главы Генерального штаба Вооруженных сил России генерал-полковнику Халилу Арсланову предъявили обвинение в крупном мошенничестве.

Об этом со ссылкой на информированный источник сообщает "Интерфакс". Отмечается, что вину военный не признает.

Арсланов является фигурантом по делу о махинациях при закупке спецтехники для вооруженных сил РФ и присвоении 2 миллиардов рублей. Он находится под подпиской о невыезде.

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Замглаве Генштаба ВС России предъявили обвинения

Замглаве Генштаба ВС России предъявили обвинения

rusarmyexpo.ru

При этом, официального подтверждения информации пока не поступало. В Главном военном следственном управлении СК РФ дело комментировать отказались.

По данным "Коммерсанта", военная контрразведка узнала о махинациях из показаний бывшего гендиректора "Воентелекома" Александра Давыдова и его предполагаемых подельников, которые заключили досудебные соглашения с Главной военной прокуратурой.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в России чиновник из Дагестана увеличил свой возраст на 34 года, чтобы получать пенсионные начисления.

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Место
Россия
Тег
Новости России
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Мельников Дмитрий
Мельников Дмитрий
Это называется борьба с коррупцией на деле! В России каждый подвержен наказанию независимо от его положения, губернатор ты или министр (Улюкаев). Это в незалежной воруй не хочу, хочешь в обороне, а хочешь с российским углём проворачивая через Панаму :)))
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Mega Death
Mega Death
Каждый день кого-то хлопают))
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