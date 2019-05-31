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"Аркаша явно от соседа!" Сын путинского олигарха озадачил сеть внешним видом

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В сети было опубликовано фото российского олигарха, партнера президента РФ Владимира Путина владельца клуба "Челси" Романа Абрамович с его сыном Аркадием.

Ярко выраженная восточная внешность озадачила пользователей. Снимок показало издание ForbesRussia в своем Twitter.

"Челси обыграл Арсенал со счетом 4-1 и стал победителем Лиги Европы второй раз с 2013 года. А вот так с трибун за игрой наблюдали Роман Абрамович с сыном Аркадием", – подчеркнуло издание.

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Роман Абрамович

Роман Абрамович

ВВС

В комментариях к посту пользователи не скупились на выражения. "Аркаша явно от соседа ", "Старый фашист и новый подрастает", – написали они.

"Аркаша явно от соседа!" Сын путинского олигарха озадачил сеть внешним видом

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть рассмешило видео, на котором запечатлен ребенок на церемонии вручения орденов в Кремле. Пользователи заметили одну особенность и связали это с президентом России Владимиром Путиным.

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Персона
Роман Абрамович
Место
Россия
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