"Аркаша явно от соседа!" Сын путинского олигарха озадачил сеть внешним видом

В сети было опубликовано фото российского олигарха, партнера президента РФ Владимира Путина владельца клуба "Челси" Романа Абрамович с его сыном Аркадием.

Ярко выраженная восточная внешность озадачила пользователей. Снимок показало издание ForbesRussia в своем Twitter.

"Челси обыграл Арсенал со счетом 4-1 и стал победителем Лиги Европы второй раз с 2013 года. А вот так с трибун за игрой наблюдали Роман Абрамович с сыном Аркадием", – подчеркнуло издание.

Роман Абрамович ВВС

В комментариях к посту пользователи не скупились на выражения. "Аркаша явно от соседа ", "Старый фашист и новый подрастает", – написали они.

"Челси" обыграл "Арсенал" со счетом 4-1 и стал победителем Лиги Европы второй раз с 2013 года. А вот так с трибун за игрой наблюдали Роман Абрамович с сыном Аркадием.



📷: Phil Noble / Reuters#ФотоДняForbes pic.twitter.com/MaW7wvJwCA — ForbesRussia (@ForbesRussia) 29 мая 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, сеть рассмешило видео, на котором запечатлен ребенок на церемонии вручения орденов в Кремле. Пользователи заметили одну особенность и связали это с президентом России Владимиром Путиным.

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