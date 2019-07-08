Сегодня российские СМИ с помпой преподают как некую праздничную дату, годовщину установления дипломатических отношений с Болгарией. Как обычно, речь идет о братских народах, которые полторы сотни лет… и далее по утвержденному списку. Мы-то прекрасно знаем, что такое "братские народы", в исполнении Москвы, вот и болгар это касалось примерно таким же образом, просто некоторые вещи не принято вспоминать, а мы – вспомним.

Российская империя, а потом и совок, принимали активное участие в обеих мировых войнах. Как все помнят из любого курса истории, даже совковой, Первая Мировая война была названа "Империалистической". Среди ее фундаментальных причин назывались притязания каждой из стран-участниц на передел устоявшихся границ метрополий и колоний, которыми владели империи.

Во всей этой ситуации очень интересно выглядят интересы Российской империи. Все остальные страны хотели получить куски или всю территорию метрополий противников, плюс все или часть заморских колоний. Особенно это было актуально для Германии, которая в силу исторических причин опоздала к первичному колониальному переделу.

Но вот что интересно, никто не хотел получить российских территорий. Этот гадюшник никого не привлекал в принципе, а жирных заморских колоний у империи – не было. Единственное, за что можно было бы бодаться – Манчжурия, но оттуда царя вышибли японцы десятью годами раньше. И напротив, империя имела собственные территориальные претензии в Европе. Так, царю хотелось подмять под себя Балканы, но супер призом был Константинополь и черноморские проливы.

Если бы все пошло по плану царя, то сегодня никакой Болгарии не было бы в принципе, а была бы империя, которая захвати Константинополь, называла бы себя Третьим Римом задолго до Третьего Рейха. Но как известно – не сложилось. То есть, в отличие от других участников войны, империя выступала в роли чистого агрессора, поскольку у нее никто и ничего не собирался захватывать.

Вторая мировая война перешла в фазу германо-совковой войны с ноября 1940 года, когда Славик Молотов прибыл в Берлин и лично высказал товарищу Гитлеру требования Товарища Сталина о… желании получить Балканы, Константинополь и черноморские проливы! То есть, Болгария и в этом раскладе должна была исчезнуть. Именно после отъезда Молотова из Берлина, Гитлер подписал знаменитую директиву №21 о введение в действие плана "Барабаросса", который уже был готов к тому моменту. В общем, война стала неизбежной после ультиматума Сталина, переданного через Молотова.

Примерно так, на самом деле, выглядит "братская дружба" с Болгарией, о чем болгарам никогда не стоит забывать. Но есть еще один эпизод совково-болгарской дружбы, который всегда остается в тени.

Примерно 26-27 июня 1941 года, когда первый стратегический эшелон совковых войск уже был опрокинут и Вермахт перемалывал последние ударные соединения совка, посланник Болгарии в Москве Стаминов был приглашен "секретарем Берии" на конфиденциальную встречу в ресторан "Арагви". Якобы, он был уполномочен самым высшим руководством (Сталиным) сделать через Болгарию предложение Гитлеру о перемирии.

Здесь была признана ошибка в части непомерных требований, высказанных в Берлине Молотовым, и в знак расположения и дружбы, Сталин предложил передать Гитлеру, что он готов отказаться от Украины, Беларуси и Прибалтики, и при этом, он готов рассмотреть встречные предложения товарища Гитлера именно по части территориальных уступок.

Неизвестно, насколько далеко зашло это предложение и дошло ли оно до Гитлера, но результат мы знаем.

В общем, если бы в Берлине согласились с предложением, то Молотова ждал быстрый суд и расстрел за то, что он в Берлине от себя наговорил лишнего, и в связи с этим были бы оформлены территориальные уступки. Именно по этой причине, был использован канал не МИДовский, а бериевский. И в таком случае понятно, почему Сталин так долго не обращался к гражданам совка. Ему надо было знать, что говорить, или воюем до конца, или Молотов – сволочь и предатель, а его речь 22 июня – провокация, приведшая к войне.

В общем, такая вот дружба получается. Хотя, другой у Москвы не было никогда, нет и не будет впредь.

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