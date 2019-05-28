И в продолжении авиационной темы, а именно – о затянувшемся скандале с катастрофой российского "вундерплана" ССЖ-100, или как его ласково называют сами россияне – "Супер-жжет" в аэропорту Шереметьево, 5 мая текущего года.
Пока специально отобранная комиссия изучает толщину молнии, которая ударила в самолет и пытается выяснить весь набор психических расстройств пилота, который находился за штурвалом аэроплана, авиационная общественность решила выяснить то, что интересует именно ее и чего она справедливо не ожидает увидеть в протоколах комиссии.
Так, Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила в министерство транспорта письмо, в котором поставлены вопросы о соответствии некоторых систем указанного самолета выданному сертификату. Дело в том, что это публике можно рассказывать о том, что пилот оказался идиотом и на него тлетворно подействовала Украина, почему он и решил самолетом исполнить гопака на взлетной полосе. Кстати, получилось это неудачно и не похоже. Сами они точно знают, сколько отказов было у этих замечательных аэропланов и по какой причине.
Дело в том, что если окажется, что самолет имеет конструктивные дефекты, противоречащие сертификату, то они могут легко избавиться от всего этого хлама, поскольку покупали-то они его сертифицированным. Понятно, что признание не соответствия самолета сертификационным требованием, поставит крест как на самом самолете (даже если удастся что-то там починить, его уже даром никто не возьмет), так и на его производителе – конторе имени товарища Сухенького.
Поэтому ответ можно предвидеть уже прямо сейчас. Кстати, сам производитель мгновенно встал на дыбы и публично заявил, что самолет у них поучился исключительно хороший и полностью сертифицированный, и если некоторые идиоты это не понимают, то это – их проблема. Само же обращение ассоциации к министерству названо попыткой давления на следствие и работу комиссии.
И это понятно, там сейчас шлифуются формулировки заключения, которое констатирует причины авиакатастрофы, не связанные с конструктивными особенностями самолета, а именно – попадание в него особенно толстой и даже можно сказать – жирной, молнии и конечно же – ошибка пилота. Кстати, он уже сам признается, что ошибается постоянно, и однажды даже уселся за руль другого самолета и улетел в неожиданное место, что обнаружилось уже по прибытии туда.
Но вот Ассоциация эксплуатанотов слишком хорошо знает, как работает комиссия и потому уточняют следующее. По их собственным данным, за время эксплуатации самолета в него 184 раза попадала молния, и никаких особых проблем это не вызвало, тем более – такого характера как в шереметьевском происшествии. Вместо этого, только в парке Аэрофлота было зафиксировано восемь серьезных отказов бортовых систем ССЖ во время полета. Просто чудом это не привело к катастрофическим последствиям.
То есть, очень серьезные инциденты с аэропланом происходят регулярно и восемь серьезных сбоев – далеко не все, поскольку кроме Аэрофлота его использовали и используют другие авиакомпании, в том числе, и зарубежные. Кстати, именно зарубежные эксплуатанты не стали разбираться в том, почему происходят отказы и просто вернули самолеты взад. Сделали это без шума и по согласию сторон, поскольку любой отказ производителя мог бы означать публичное оглашение причин отказа и тогда завод по производству ССЖ можно было забивать гвоздями насовсем.
То, что стало известно прессе о конкретных требования ассоциации, выглядит примерно так. Необходима проверка соответствия сертификату прочностных характеристик кессона крыла и шасси, а также – системы защиты самолета от поражения статическим электричеством.
Заметим, такое обращение Ассоциации возникло не на ровном месте, а скорее всего, потому, что начали падать продажи билетов именно на этот тип самолетов и теперь ассоцианты ищут пути, как бы избавиться от этой колымаги. А по сути, вслед за иностранными покупателями, от ССЖ уже пытаются избавляться и сами россияне. Но кто же им позволит это сделать? Сказано – не имеющий аналогов и обогнавший всех, значит быть по сему!
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