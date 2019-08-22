Как написано на канале Ютуб Юрия Мисягина в аннотации к свежему видео: "Отложите на 8 минут свои дела и посмотреть это видео, по возможности на большом экране, оно стоит того. Наша славная пехота постаралась". И действительно, это видео стоит времени, затраченного на его просмотр.

Мы всегда очень осторожно пишем об армии, будем это делать и впредь, но прошедшие пять лет – много чего изменили. Наши военные научились успешно воевать с российскими войсками и нашли ту тональность, в которой с ними следует общаться. Причем, таких людей уже очень много, с боевым опытом, с умением смотреть смерти в глаза, и главное, уже лично уничтоживших какое-то количество оккупантов.

Путинские войны и все эти преступные ЧВК, на самом деле – реакция именно на эту ситуацию. После чеченских войн в РФ оказалось уж слишком много людей, которые знают цену слову и цену выстрелу, и когда начнется внутренняя заворуха, именно этих людей не пугнешь ни дубинками, ни газом, ни водометом. Поэтому задачей Путина было как можно более полно их утилизировать.

Судя по всему, прошедшие войну становятся не вполне управляемыми в дубовых государственных структурах, и потому их отослали на смерть в Украину, Сирию, а теперь уже и в Африку. Им действительно платят неплохие деньги, чтобы создать мотивацию, и они на самом деле решают какие-то локальные вопросы, но главная цель – утилизация.

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Если наша версия верна, то знаменитое побоище под Хишамом не вызвало вообще никакой реакции Москвы потому, что хоть и не была достигнута тактическая цель – захват нефтеперерабатывающего завода, но событие вписалось в общую стратегию – ликвидация самых буйных и умелых. Внутри РФ этого сделать невозможно, потому им нашли места, где они могут умереть за деньги.

У нас – абсолютно иная ситуация. Боевой опыт получается на собственной земле, в борьбе с агрессором, и те, кто отвоевал на Донбассе, никуда не денутся, они находятся внутри страны. Способов, подобных путинских, никто не сможет создать, а потому любой власти, которая надумает изобразить что-то в стиле "мышыбратья", стоит учитывать этот важный фактор и отнестись к нему не менее серьезно, как это сделал Путин.

Война выпустила из бутылки джина, которого туда запихивали триста лет, и назад его уже не загнать.

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