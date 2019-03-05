В российской прессе промелькнули сообщения о том, что известные рейсы двух пустых пассажирских самолетов, летавших в Каракас, Венесуэла, один прямо, а другой – через Эмираты и Африку – не все. Не в счет и два пустых бомбардировщика Ту-160, которые тоже туда слетали на дурняк. Оказывается, было еще минимум два рейса пустых пассажирских самолетов, которые не стали достоянием гласности. Получается такая хроника событий. Сначала прилетела пара бомберов. Порожняком. И улетела. Потом прилетели два пассажирских аэроплана. Тоже пустые. Улетели. Вслед за этим – прилетела еще пара пассажирских аэропланов и тоже – порожняком.

Практика показывает, что случайностью может быть лишь единоразовое событие, если нечто подобное повторяется, то речь уже идет о совпадении, а в третий раз уже можно говорить о закономерности. Здесь можно наблюдать именно закономерность в том, что летают пары самолетов и официально они летят пустыми. В этой ситуации забавно выглядит то, что штатные "оппозиционеры" выдвигают версии о том, что речь идет о ротации вагнеровцев, которые находятся в стране для поддержки местного диктатора Мадуро.

Странность тут в том, что официальная Москва разыгрывает карту "ихтамнет", которая нам уже хорошо известна. В такой ситуации удивительно, что конторские оппозиционеры артикулируют именно такую версию, которая наносит ущерб официальной позиции Москвы в таком чувствительном вопросе.

Единственное, что может оправдать подобные заявления, это – информационное прикрытие какой-то более серьезной и "вонючей" операции. Под нее можно поднять даже тему "вагнеров". Так уже было не раз и еще будет, какое-то время.

Высказывались предположения о том, что речь идет о попытке вывоза на продажу золота из хранилищ центрального банка Венесуэлы, но три пары самолетов уж слишком, как для такой операции. Если каждый из них может поднять по 30 тонн груза, то речь идет о 120 тоннах металла и такая операция продажи золота просто обрушила бы на него цену. Однако, ничего подобного не случилось. И все бы ничего, если бы самолеты летали из Тамбова в Ульяновск, но гонять машины за 10 тыс. км просто для того, чтобы их проветрить – очень сомнительно.

Кстати, версия с Вагнерами тоже не проходит по двум причинам. Первая из них состоит в том, что уже вскрыт маршрут их движения в Каракас. Они сначала добираются до Кубы, а уже потом – Венесуэла. Государственный департамент США уже обратил внимание на не здоровое участие Кубы в венесуэльском кризисе, в частности и по поводу образования фактического плацдарма РФ для операций на Кубе. Вторая – более прагматичная. В бомболюках Ту-160 "вагнеров" не навозишься. Из этого вывод: Самолеты что-то возили, но это был не личный состав террористической группировки "Вагнер" и не золото.

Из Венесуэлы можно вывозить две основные ценности официально и одну – неофициально. Золото мы уже отклонили, а нефть самолетами – точно не станут возить, значит остается неофициальный груз. Известно, что гражданские власти Венесуэлы живут с продажи нефти, а армия – с контрабанды кокаина. Собственно говоря, государственное устройство Венесуэлы стало подобным структуре мегабанды, которая контролирует всю страну, путем своих меньших подразделений.

В общем, самолеты могли везти в РФ только кокаин. Сегодня мы нашли подтверждение тому, что перехваченные крупные партии кокаина, принадлежащие российским структурам, несколько подорвали российскую наркомафию, во главе с Путиным и Лавровым, но благодаря экстренным поставам самолетами, дело пошло на лад. Подтверждением тому может служить свежая речь главы совета федерации РФ Валентины Матвиенко, известной в кругах международного парламентаризма, как "Валька-полстакана". Ниже мы приводим цитату из ее речи и каждый пускай самостоятельно определит, восстановлены или поставки кокса в РФ.

"Было бы правильно, чтобы мы замеряли, как каждое наше решение, действие сказывается на людях, становятся ли они более счастливыми. Мы все хотим, чтобы все в России были счастливы, чтобы это была страна счастливых людей".

Говорят, что она еще внесла предложение о создании министерства счастья, которому надо подчинить морские суда и самолеты, способные быстро мотнуться в Латинскую Америку и назад, чтобы бесперебойно подвозить счастье. Но это уже было сказано после того, как пошла закрытая часть заседания совета.

Нам же кажется, что самолеты пришли не пустыми. Ой – не пустыми!

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