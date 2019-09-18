Намеренно дождавшись окончания вчерашнего дня, мы пришли к выводу, что он прошел примерно так, как это и представлялось – тихо и буднично. В самом деле, ничего особенного вроде бы не случилось, чтобы об этом стоило упоминать. Но все не совсем так, а вернее – совсем не так.

Как мы знаем, российское победобесие, старательно политое и унавоженное Путиным, дало свои уродливые плоды с одного древа: "дидываивале", "можем повторить" и так далее. Но если там так бурно и в каком-то экстазе относятся к этим вещам, то логика подсказывает, что все эти красочные шоу, праздники и парады, посвящены именно концовке процесса боевых действий, а вот начало остается не просто в тени, а под информационным табу.

А ведь вчера была восьмидесятая годовщина начала этих боевых действий. 17 сентября совок фактически вступил во Вторую Мировую войну и его оккупационные войска вошли на территорию сражающейся с Германией Польши. Да, она уже была ослаблена противостоянием с Вермахтом. Да, она понесла тяжелейшие потери, но продолжала сражаться. По сути дела, совок сделал то, чего потом до мокрых галифе сам боялся в исполнении Японии – войны на два фронта.

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Но Япония не нарушила договора о нейтралитете, который действовал аж до 1946 года и не воспользовалась моментом, когда совок был в положении Польши, практически разбитый и без ресурсов. А между прочим, большая часть помощи совку от Штатов шла именно через Сибирь, которую Япония могла взять без особых военных усилий, как это сделал совок 17 сентября 1939 года с Польшей.

Таким образом, этот день и следует вспоминать, как начало военных действий в исполнении совка. В частности, стоит вспомнить еще один момент, который забыт еще более качественно, чем это. До подписания пакта Молотов–Риббентроп 23 августа 1939 года, совок вел мощнейшую пропагандистскую кампанию, которая тогда еще имела сердцевину под названием "антифашизм". Потом все смолкло и начались оды и кантаты в адрес друг друга. Но это была не только и не столько пропаганда, сколько прикрытие своих агрессивных планов.

Так, под видом борьбы с "фашизмом", совок требовал коридора для своих войск, якобы собирающихся воевать с Германией на западной границе Польши. Требования эти выдвигались не только самой Польше но и ее союзникам – Англии и Франции. Но потом оказалось, что совок не воевать хотел с Германией, а натурально – дружить! Ведь именно об этом и шла речь при подписание пакта о ненападении в августе 1939 года. Отсюда следует что агрессия против Польши планировалась еще до вторжения в нее Гитлера.

Более того, спустя всего год, схема, заготовленная для Польши, была растиражирована для Эстонии, Литвы и Латвии. Совок им тоже выдвинул ультиматум о необходимости создания на их территории совковых военных баз, якобы для защиты их же уже непонятно от кого, поскольку с Гитлером все уже было хорошо, в режиме: "мир, дружба, жвачка".

Как известно, согласие правительств этих стран на размещение баз, буквально в течение нескольких последующих недель закончилось для них оккупацией. Примерно то же самое произошло бы и с Польшей, дай она согласие на "коридор". Кстати, уже трудно понять, кто у кого списывал требования к Польше, но Гитлер тоже требовал "коридора" к Данцигу. А это вообще ставит знак равенства между Гитлером и Сталиным.

Так почему же об этом дне в РФ ни слова? Да потому, что тут же рухнет весь их курятник с "днем победы наверху". Говорят, что в Польше рассматривают вопрос о возможности требования компенсаций за оккупацию от Германии. Это – вполне реальный вариант. Фрау Ангела еще несколько раз прикрикнет на Варшаву и получит иск, от которого не открутится. Но такой точно иск надо подавать и Москве, поскольку она считает себя правоприемницей совка. Только так и должно быть. Агрессор должен платить за свои дела и знать, что счет может прийти и через 80 лет.

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