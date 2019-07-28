Серия прошлогодних скандалов с транспортировкой кокаина, где так или иначе засветилась РФ, натолкнули на два логичных вопроса. Первый из них звучит примерно так: "Это начало организации наркотрафика, или произошла серия "проколов" в уже давно отлаженной системе поставок?” И второй вопрос: "Судя по объемам товара в партиях, должен быть отлажен механизм сбыта всей этой красоты, тогда где он?"

На первый вопрос частично отвечает второй, в плане существенных объемов единичных, перехваченных партий. Кроме того, трудно назвать первой пробой пера десять тонн кокса, задержанного на судне с российским экипажем, хитро подходившем к западному берегу Африки. То же самое можно сказать и о крупном грузе с российской символикой, задержанном в Бельгии. И уж тем более, пробой пера не назовешь переброску кокса в дипломатическом грузе из Аргентины в Москву. Так действует уже отлаженная и вышедшая на огромные обороты система.

Все это вместе взятое указывает на то, что россияне оперируют объемами в десятки тонн только одного кокаина. Ведь все три приведенные случая перехвата груза наркотиков случились в небольшом промежутке времени. А кроме того, если уже куда-то везут тонны кокаина, то, наверное, в конце концов он будет расфасован по небольшим пакетикам и продан в розницу отдельным наркоманам.

Уже в конце этой цепочки некий "артист" будет рассказывать о том, что он один раз его нюхнет и хватает на весь день. Но в плане организации сбыта мелких партий или розницы, сеть должна быть огромной, и к тому же – по тем же каналам должен идти не только кокаин, но и все остальное, включая опиоиды и синтетику.

Таким образом, возникает предположение о том, что крупный опт попадает в РФ или подконтрольные РФ территории, а оттуда- растекается по какой-то громадной сети. Из той информации, что была вскрыта после "аргентинского" дела, стала понятна роль российского МИДа. Если дипломатические каналы используются для вывоза кокаина из Латинской Америки, то наверняка по тем же каналам он потом расходится в Германию, Францию, Италию и другие страны, практически незамеченным.

Новости Австрия ищет российского шпиона

Тем не менее, трудно было предположить, что весь этот объем товара, и не только кокаина, уходит в путь к рознице через МИД, и оказалось, что так оно и есть. МИД РФ и другие государственные структуры обеспечивают оптовые закупки товара, и именно через МИДовские каналы дальше уходит лишь небольшая его часть.

В этой связи, понятной становится такая странная любовь российского министерства иностранных дел и лично министра Лаврова к афганским талибам. По большому счету, Афганистан сейчас представляет интерес только в плане того, что там производится огромное количество опийного мака и перерабатывается в товарный продукт – героин.

Новости Добровольная отставка президента невозможна

Собственно говоря, в этом всем нет ничего удивительно, поскольку сам Владимир Путин, в своей допрезидентской жизни, зарабатывал неплохие деньги именно на этом – организации и сопровождении наркотрафика. Тогда он тоже начал с кокаина картеля Кали, а потом, через особистов, имеющих связи с Афганистаном, пошел и героин. Кстати, все ближайшее окружение Путина, пришедшее с ним из Питера, хорошо в этой теме, поскольку все они работали под флагами Тамбовской ОПГ. Это уже доказано судом в Испании и за это напоили полонием Литвиненко. Так что здесь МИД и не только он, пошел по проторенной дорожке.

Кстати, еще задолго до указанных выше скандалов, произошло удивительное событие. Было ликвидировано главное управление по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Именно это управление курировало мелкий опт и розницу, но зажралось и стало тормозить систему, за что и было разогнано. Такой бизнес должен быть эффективным.

До сего дня мы не имели возможности покопаться именно в той цепочке наркотрафика, которая касалась уже сбыта тех наркотиков, которые завозились в РФ, а некоторые из них – громко перехватывались правоохранительными органами. Но тем не менее, логика подсказывала, что должна быть какая-то огромная и эффективная махина, которая поглощает крупный опт и распределяет его до конечного наркомана с его деньгами.

Получить такую информацию, не имея собственных и многочисленных каналов ее поступления – невозможно, и безусловно – опасно, поскольку речь идет о десятках миллиардов теневых оборотов. Но вот на одном из российских ресурсов появилась довольно любопытная и подробная картина именно этой части преступного бизнеса.

Новости Кто подставил Украину в Ливии

Мы не знаем, что это за ресурс, кто и зачем его организовал, но мы довольно долго его отслеживаем, и брали оттуда информацию всего один раз, а именно – сразу после бойни под сирийским Хишамом, когда американские авиация и артиллерия отправили в мир вечных "моторол" от двух до шести сотен российских наемников и группу армейского спецназа.

Тогда, в первые часы после самого события, информация шла разноречива и часто не логичная. И вот этот ресурс выдал картинку, которая почти не имела особых изъянов. Чуть позже, с лагом в неделю, уже другие источники полностью подтвердили информацию ресурса, возможно, лишь в мелких деталях отклоняясь от того, что там было изложено по-горячему. Поэтому, ссылок на него мы не даем (как воздерживаемся от таковых по всем российским ресурсам), но будем приводить картинки и цитаты именно оттуда.

Наверное, многим приходилось пользоваться пирринговыми сетями или, как их называли – "торрентами", для скачивания и раздачи музыки, фильмов и программ. Какое-то время эти заведомо пиратские структуры невозможно было достать по той причине, что по своей сути, владелец ресурса не предоставлял никаких услуг, ничего не покупал и не продавал, и что самое главное, ресурс не хранил файлов, содержащих продукты интеллектуальной собственности. Бесплатный обмен файлами происходил от пользователя к пользователю, и даже от множества пользователей, к одному, кусками одного файла.

Но в конце концов, эти сети постепенно закрыли и в основном "по-хорошему". Владельцы ресурсов решили, что брешь в фундаменте защиты будет пробита не сегодня, так завтра и проще закрыть лавку прежде, чем это будет сделано каким-то неприятным образом.

Новости Украина приложила руку к ликвидации российской подлодки

Тем не менее, сама идея обмена чем-то напрямую и практически анонимно, открывала куда более широкие возможности для нелегальной торговли чем угодно, таким, чего не купишь в магазине и даже вряд ли, у матерого криминального дилера. Как не крути, а рынок всегда работает одинаково: спрос рождает предложение. Другое дело, что Сеть, а особенно – теневая ее часть, дает возможность максимально сблизить продавца и покупателя настолько, что сделка купли продажи становится вполне реальной.

Как организованное явление такой обмен появился примерно лет 15 назад, вместе с торрентами, и стал эффективным именно благодаря новым технологиям, в частности – пирринговым сетям и возможностям анонимизации своего присутствия в Сети, посредством программ, наподобие ТОР. Еще одним важным моментом, который стал основой этого теневого сегмента сети, было блокирование ресурсов от индексации поисковыми системами. То есть, пользователь точно должен знать, где находится адрес нужного ресурса, поскольку никогда не найдет его другим способом.

Новости Гвоздь в крышку гроба марионеток Кремля

Понятно, что до полной неуязвимости было далеко, и потому теневые торговые площадки жили короткой жизнью, до года, и умирали, а взамен – появлялись новые. Одним из самых уязвимых мест этой торговли были электронные платежи, но с появлением криптовалют (Биткойн) и этот вопрос получил дополнительную маскировку. Так что те, кто копит криптовалюту, не всегда, а скорее – очень редко, планирует заработать на ее перепродаже. Тот же Биткойн дает ключик для открытия двери в теневые магазины так, что это оставит минимум следов.

Не удивительно, что такие сети стали местом купли-продажи оружия, наркотиков, органов для трансплантации и услуг, включая убийства, хакерские взломы и прочее. Надо сказать, что эта возможность вывела наркоторговлю на новый технологический уровень, еще недавно – просто немыслимый.

В уже далеком 2002 году, в личной беседе с Джорджем Бушем младшим, Путин предложил свой обширный опыт борьбы с "терроризмом", который он продемонстрировал в Чечне, а потом и на самой территории РФ, в ходе различных спецопераций. Но тогда Буш прямо ему пояснил, что под его руководством, РФ нечего и мечтать о таком уровне взаимодействия со Штатами, поскольку тот имеет за плечами как минимум две линии преступлений, которые в Штатах являются однозначной черной меткой и ведут к пожизненным срокам заключения. Таковыми являются – грабеж бюджета и организация наркотрафика. Причем тогда стал вопрос о возможности цивилизационного выбора для РФ.

Но на этот выбор прямо влиял вопрос о том, слезет ли Путин и его шайка с РФ или нет, и он сделал этот выбор. С тех пор в РФ стала возвращаться антиамериканская риторика и все то, что мы теперь видим живьем – совок v. 2.0 в пародийном варианте. Следы пародии можно найти буквально во всем.

Как мы все хорошо знаем, Путин – лысый дедок, пытающийся играть буйного.

Таковым был Никита Хрущев, и это в совке он остался знаменит своей речью о культе Сталина на ХХ партсъезде, а в остальном мире он известен как тип, стучащий туфлей по трибуне ООН. Именно в этом образе он вошел во всемирную историю.

А теперь, на минуточку представим, что Путину стукнуло в голову исполнить номер а ля Хрущев, просто в виде пантомимы, без слов. Путин наклоняется, развязывает шнурки своих туфель, снимает и… А что дальше-то? Ведь Хрущев тогда попал под объективы все имеющихся камер. То же самое должно бы произойти и с Путиным. Но тогда весь мир увидит его "заколдованные шкары" с хитрой платформой и микролифтом, для изображения богатырского росту.

Тем не менее, когда цены на нефть стали неприлично высокими, а значит Путин и его команда стали стремительно и неограниченно богатеть, Путин решил стать мировой величиной, вопреки позиции Штатов. В 2007 году он произнес свою знаменитую Мюнхенскую речь, в которой фактически пообещал ту самую "Кузькину мать" остальному миру. Сказал и дальше – следил за реакцией. Ничего не произошло. Потом – вторгся в Грузию, которая ему тоже не нужна, но снова – смотрел за реакцией – глотнули.

ТЕНЬ

После этого он, формально находясь на посту премьера, решил вернуться уже в цари, с неограниченной властью, и он вернулся, уже не стесняя себя ничем. В частности, высочайше было решено, что раз уже клеймо наркобарона не смыть, то надо это дело ставить на поток и под контроль.

Примерно в это время наркоторговля перестала быть чисто бандитским бизнесом, лишь крышуемым властью, и перешла к непосредственному оседланию наркотрафика.

Надо заметить, что к тому времени уже были наработаны основные приемы сетевой торговли наркотиками, и в теневом сегменте Сети сменились несколько крупнейших бирж на которых торговали всем нелегальным, включая и наркотик. Так, согласно исследованиям российского ресурса, в 2017 году, прекратила свое существование самая крупная и успешная Даркнет биржа "AlphaBay". Она стала качественно новым явлением, поскольку впервые стала массово использовать расчеты за товар в биткойнах и собрала максимальное число подписчиков – 400 тыс. аккаунтов.

И вот примерно в момент, когда в тайской тюрьме умер ее основатель, российский аналог "RAMP — Russian anonymous market place" стал резко набирать обороты, занимая временно возникшую пустоту. Когда рост количества подписчиков и количества сделок стал бить рекорды, российские спецслужбы очень быстро ее нашли и прикрыли в 2017 году.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.