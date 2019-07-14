Чувак пообещал жене больше не бухать, но на работе у сотрудника был юбилей, он выставился и в итоге – он не сдержал слова. Но перед тем как идти домой, рассказал о ситуации своим товарищам и те ему посоветовали сделать угрюмое лицо и вообще не разговаривать с женой, просто надо пройти мимо нее, быстро раздеться и в постель, пока она не учуяла "выхлоп".

Чувак так и сделал. Позвонил, жена открыла дверь и увидела мужа с угрюмым лицом. Тот только решил пройти мимо нее, как она накинулась на него:

– Алкаш! Опять нажрался, а ведь обещал, клятвы давал!

В общем он выслушал весь этот монолог и решил, что отпираться уже нет смысла и решил к ней подлизаться:

– Но как ты узнала? Я ведь даже не дышал на тебя. Стоял ровно, глаза через очки ты не видела. Тебе бы шпионов ловить. На чем я прокололся?

Жену немного попустило от такого неожиданного ответа и она ему сказала как есть:

– Ты пальто на пенис застегнул!

Старый академический анекдот.

Новости Путин пишет новую историю Мира

Как известно, Путин очень любит животных, особенно – собак, лошадей и аистов. Однако, пресса давно сообщила о том, что его сука Конни сдохла, и потому у него остался только пресс-секретарь Песков, который никогда и ничего не знает. Но вот оказалось, что "если кто-то кое-где у нас порой" выходит на неприятные и острые вопросы, адресованные его минибоссу, то тут он что-то таки вспоминает.

В общем, Песков собрал доверенных журналистов и сообщил о том, что в ближайшее время на Западе будут опубликованы материалы о личных деньгах Путина и состояниях его ближайшего окружения, но все это – откровенная ложь.

Когда журналисты попытались уточнить, что именно считать ложью, Песков пояснил – чисто все! Оно вон как получилось. В администрацию президента (у них в РФ, как и в США это – администрация, а не офис) поступило письмо, в котором было предложено ответить на ряд вопросов именно по финансовым делам лично Путина и его ближайших корешей. Составил его некий журналистский консорциум и суть опросника была в том, что журналисты что-то там нарыли серьезное, но перед публикацией этой красоты, предлагают Путину изложить собственную позицию по каждому из пунктов.

Песков заметил, что письмо составлено в стиле прокурорского допроса, и в другой ситуации на него можно было бы махнуть рукой, но из текста письма, видимо, стало понятно, что нарыли там действительно много и очень болезненного, а главное – составителям письма не сильно и нужен путинский ответ. Оно стало чисто джентльменским жестом или предупреждением.

Новости Спецслужбы России сливают друг друга

Тем не менее, без внимание письмо не осталось и Песков быстро выскочил к собственной прессе для того, чтобы упредить надвигающийся позор. Что характерно, Песков не стал передавать путинских приветов для журналистов, в его обычном стиле, мол – сделаем обрезание и тому подобное, но тем не менее сказал, что надеется на то, что все подписавшие будущую публикацию журналисты должны дорожить своим именем и не впутываться в грязные игры неназванных спецслужб.

В общем, суета Пескова очень напоминает ситуацию, если бы его боссу кто-то наступил на то место, на которое чувак из анекдота застегнул пальто. В общем, ближайшие дни должны принести много интересного из жизни путинского двора. Другой вопрос – почему именно сейчас? Но и на него найдется ответ.

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