Мы уже как-то писали о том, что в США пришел в движение законопроект о противодействию "пертокартелям" или объединениям стран добытчиков нефти в их действиях, направленных на не рыночные способы влияния цену нефти. Понятно, что этот законопроект прямо направлен против единственного нефтекателя ОПЕК и стран, хоть и не входящих в него, но координирующих с ним свои действия. В первую очередь это касается РФ.

Речь здесь идет о том, что картель прямо не назначает общую цену нефти, а действует на ее повышение, путем искусственного сокращения добычи и предложения, что вызывает дисбаланс спроса и предложения, приводящий к росту цены.

Напомним, в конце осени ОПЕК+РФ, приняли решение о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона бочек в сутки, что привело к поднятию цены с $50 до нынешних $66 за бочку. Этот картельный сговор с антагонистами, Саудовской Аравией – основным игроком ОПЕК и РФ, которые жестко противостоят через союзника Москвы – Иран, вызван сходными побудительными мотивами. Москва хотела бы иметь цену как можно выше, а для Аравии, нижняя грань цены составляет $80, поскольку там возникает дисбаланс финансовой системы.

Так что даже нынешняя цена не устраивает обоих инициаторов этого процесса и они хотели бы вытягивать цены и выше.

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Но тогда Штаты прямо предупредили Аравию, что такое желание решить свои проблемы за счет искусственной деформации нефтяного рынка, вступает в противоречие с интересами США и они отреагируют на такие действия прямо и жестко.

Тогда Аравия не вняла предупреждению и поддержала РФ, в связи с чем цена постепенно подросла и колеблется в диапазоне 60-70 долларов за бочку, но ОПЕК продолжает свою игру, явно имея цель 80-90 долларов за баррель. Однако во всей этой игре есть несколько аспектов, с которыми производители еще не сталкивались, но подошли к черте, когда обнаружат новую реальность.

Дело в том, что страны Залива мыслят категориями "нефтяного эмбарго" 70-х годов, когда таким образом они оказывали давление на США по ближневосточному узлу. Тогда экономика Запада оказалась на грани кризиса, а добывающие страны – почувствовали свою силу. Однако тогда технологии широкого использования альтернативных источников энергии были в зачаточном состоянии, а потому – потребители нефти вынуждены были учитывать пожелания продавцов.

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Теперь ситуация изменилась, внедряются технологии, позволяющие черпать энергию из возобновляемых источников, а техника, особенно автомобильная, стремительно переходит на электричество. Многие страны имеют собственные планы резкого снижения потребления углеводородов и уже через пару лет появятся целые страны, на территории которых не будет гражданских бензиновых или дизельных автомобилей.

Это значит, что продавец уже стремительно утрачивает свою доминирующую позицию и вынужден будет идти на поклон к покупателю, как это делают все остальные продавцы чего угодно. А в этой ситуации, картельные фокусы просто не помещаются ни в какую схему. И самое главное, картельный сговор называется своим именем. Это значит, что эти поставщики нефти действуют вразрез основополагающим принципам международной и внутренней торговли отдельных стран, где существует специальное антимонопольное законодательство.

В общем, Штаты не зря предупреждали саудовцев и законопроект двинулся вперед. На сегодня он одобрен юридическим комитетом палаты Конгресса и будет выдвинут на голосование уже в обозримой перспективе. Надо заметить, что примерно такой законопроект уже был в Конгрессе и был одобрен обеими палатами, но не стал законом потому, что президент Буш не подписал его. Сейчас же ситуация такова, что президент Трамп безусловно его подпишет, поскольку не раз анонсировал такую возможность, а тем более, он обязан ответить на то, что Аравия отклонила его личную просьбу не играться в картельные игры.

Похоже на то, что это понимают и в Саудовской Аравии, поскольку оттуда последовал ответ в том ключе, что в случае принятия закона, ОПЕК развалится и неконтролируемая добыча нефти обвалит ее цену, что уничтожит собственную добываемую промышленность США.

В этом заявлении есть своя логика, поскольку закон, в случае его принятия, позволит судам США рассматривать антикартельные иски и принимать по ним решения. Такой прецедент уже есть в пакете антитеррористических законов, где Штаты утверждают свою юрисдикцию для рассмотрения таких дел, невзирая на то, что терроризм исходит из другой страны.

Похоже на то, что в высших эшелонах власти США уже принято общее решение "мочить ОПЕК" и это стало известно его участникам. То самое предупреждение о возможном развале ОПЕК, в частности, высказал бывший президент ОПЕК Сухейль аль-Мазруи.

Но бывшему президенту стоит вспомнить ноябрь минувшего года и того, кто уговорил Аравию ввязаться в эту игру, которая теперь грозит подобным развитием ситуации. Москва рушит все, к чему прикасается. Похоже на то, что пришла очередь ОПЕК.

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