Московия, получив невероятный поток денег от высоких цен на нефть и газ, решила использовать их так, как это было всегда – большую часть разворовать, а для того, чтобы быдло не обращало на это внимание, создало им картинку, состоящую из врагов, окруживших их страну и желающих ее захватить. Причем, такая конструкция рвется при любом движении.

Например, когда начинаешь уточнять, что же именно, по мнению россиян, их враги хотят захватить, они всегда начинают с крупных форм. Обычно, их сказка начинается с территории. Однако, большая часть территории РФ непригодна для жизни по климатическим условиям. Очаговое присутствие человека в этих местах может быть оправдано только добычей высокорентабельных полезных ископаемых и не более того.

Разворачивать там крупные поселения – дорого и глупо. Поэтому, именно территории захватывать нет особого смысла. Если же речь идет о ресурсах, то большая часть компаний, работающих по добыче ресурсов – зарегистрирована в иностранных юрисдикциях и по сути – не являются российскими. Более того, все самые яркие миллиардеры, российского розлива, имеют гражданство Кипра, Израиля, Финляндии и других стран.

Кто-то может возразить в том смысле, что флагманы промышленности – Газпром и Роснефть, являются государственными (по сути) предприятиями, поскольку государство там имеет контрольный пакет акций. Да, это так, но вот в сухом остатке, эти компании убыточны и постоянно ищут либо дешевых кредитов, либо богатых инвесторов, для своих проектов.

Это отнюдь не значит, что у них нет денег, просто деньги уходят на мега-проекты, осуществляемые указанными выше иностранными компаниями, во главе которых стоят иностранные же граждане. Так что если смотреть с этой точки зрения, то можно было бы ответить россиянам словами героя актера Папанова: "У тебя ничего нет! Ты – голодранец!" и в принципе, это было правдой.

Еще один момент, который рушит теорию особой ценности их ресурсов. Россиянам следовало бы почитать речи своего министра экономики Новака, который уговаривал ОПЕК сократить добычу нефти. Также им следовало изучить речи Миллера и Путина, которые развязывают войны для того, чтобы не допустить чужой газ на европейский рынок. О чем это говорит? О том, что налицо перепроизводство, избыток основных экспортных ресурсов. Более того, руководство ОПЕК резко реагируя на продвижение в США антикартельно (анти-ОПЕК) закона. Прямым текстом говорят о том, что если искусственно не сдерживать уровень добычи нефти, то будет огромное ее перепроизводство, что приведет к обрушению цены. В таких условиях что-то там захватывать – параноидальная шизофрения!

Та к что и с ресурсами – совсем мимо. Тогда остается последний рубеж обороны и россиянин начинает рассказывать о том, что неприятель желает захватить их самих с целью порабощения. И вот тут возникает самый основной разрыв шаблона. Они действительно считают, что представляют какую-то ценность. Это при том, что все, кому удалось скопить каких-то денег и кто не допущен к бюджетному корыту – выехали именно в те места, откуда (по их словам) грозится захватчик. Так, большая часть этой публики съехала в страны НАТО, от Болгарии до Испании, остальная – подалась в Китай.

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Но не это главное. Злобное, вечно пьяное, ленивое и запредельно рабское население, не просто никому не нужно, оно является отравой для любого общества. Куда бы эта публика не попадала, она группируется в землячества потому, что резко выделяется на фоне людей с совершенно другим менталитетом и генерируют собственную отраву вокруг себя.

Примерно такое же состояние Москва пытается рассадить по миру, куда только может дотянуться, от Венесуэлы, до Югославии и Казахстана.

Но эта смесь коммуно-российского быдлячества, везде работает одинаково. Очень быстро оно доводит любую страну до состояния, когда миролюбивое и доброжелательное население становится на дыбы. Дело в том, что у него срабатывают предохранители тогда, когда их промосковский правитель заводит их в хлев и поясняет, что теперь это – их дом. Люди не хотят жить в хлеву и не хотят быть скотом, а потому – поднимают восстание.

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Сейчас мы это наблюдаем на улицах Венесуэлы, и тяжесть ситуации в этой стране обусловлена слишком поздним началом настоящих протестов. Но вот на выходных поднялась Сербия. Не секрет, что Москва сделала из нее плацдарм для развала ЕС или хотя бы для создания там очага нестабильности. В последнее время громыхнуло несколько скандалов о подготовке переворота в Черногории или скандальных же заявлений руководства Сербии о намерении проведения силовых операций в Косово.

Все это – калька московской политики. Вместо того, чтобы наводить порядок в собственной стране и делать ее привлекательной и удобной для жизни, сербское правительство стало формировать вокруг своей страны "враждебное окружение", то есть действовать в Московской парадигме. И вот там люди вышли на улицу, чтобы сказать своему руководству: "хватит!" и "вон в отставку!".

Это – нормальная реакция нормальных людей, и такие вещи говорят о том, что здоровое общество всегда корректирует ошибки или злонамеренные действия своего руководства. Более того, оно отторгает саму теорию "враждебного окружения" и это – нормально. На этом фоне Московия выглядит каким-то могильным лепрозорием. Население давно превращено в скот, оно стоит в своем стойле хлева и гордится этим положением. Именно по реакции или ее отсутствия на явно обыдляющую политику своего руководства население Московии стоит особняком от всего мира и рядом с ними остались, пожалуй, только чучхеисты Северной Кореи, которые тоже гордятся своим скотским положением.

В общем, последний аргумент жителей лепрозория оказывается самым нелепым. Ни территория, ни ресурсы, ни население – никому не нужны и никто на этот клоповник нападать не собирается. Это просто их влажная мечта, в которой они живут столетиями. Так что ответом на заглавный вопрос будет: "потому, что нафиг никому не нужна эта дыра".

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