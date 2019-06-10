Согласно аналитике агентства "Блумберг", нефтедобывающие страны подходят к черте, за которой дальнейшее картельное сдерживание добычи нефти станет невозможным, да и невыгодным. Как известно, с 2016 года ОПЕК+РФ договорились о сокращении добычи нефти с тем, чтобы сдержать падение цен и даже искусственно приподнять стоимость нефти.

Напомним, тогда нефть марки Брент стоила уже меньше 50 долларов за бочку и ей ничего не мешало падать дальше, поскольку предложение превышало спрос, что в рыночной системе отношений ведет к снижению цены товара.

Но торговля нефтью является условно рыночной, поскольку имеет механизм произвольного манипулирования ценой. Вернее, манипуляция происходит путем уменьшения предложения нефти на рынке, в связи с некоторым сокращением ее добычи. Этот механизм, несмотря на грозные заявления из США, пока не удалось демонтировать, и тем не менее, даже он уже с трудом сдерживает падение цены.

Дело в том, что даже выведение с рынка крупнейших поставщиков нефти Ирана и Венесуэлы не смогло существенно, а главное – стабильно, удерживать небольшой недостаток предложения для стимулирования роста цены. Это пришлось делать искусственно, а именно – путем картельного сговора.

Однако на цену влияет не только предложение, но и спрос, а он постепенно уменьшается. Известно, что США, Индия и Китай потребляют около 70% всей добытой нефти, а потому – снижение потребления именно в этих странах влияет на общий баланс.

Как известно, в Штатах царит сланцевый бум и в принципе, там можно обходиться только своей нефтью, еще и продавать. Но для потребителя, в основном это НПЗ, нужна определенная смесь нефти и для ее обеспечения, американская нефть должна разбавляться импортной. Поскольку в Штатах растет добыча только одного сорта нефти, то давление на рынок является умеренным.

Для того, чтобы переработчики могли использовать только местную нефть, надо адаптировать свои производства, что займет деньги и потребует затрат и пока в США наблюдается перепроизвоство нефти, а ее складские запасы стали самыми крупными за последние 30 лет.

Понятно, что эта затоваренность имеет пока технический характер, но определенное давление на рынок присутствует. Куда худшим вариантом (для экспортеров нефти) является постепенное снижение ее потребления в США. А это уже – долгосрочный фактор, поскольку речь идет о проявлении эффекта от внедрения возобновляемых источников энергии, вместе с последующей инфраструктурой. Проще говоря, наметившиеся сегодня тенденции в США завтра станут повсеместными, что будет означать начало конца нефтяной эры.

Это – важный психологический фактор и те страны экспортеры нефти, которые острее всех осознают эти тенденции, ищут возможности "под финиш" продать максимальное количество нефти и по выгодной еще цене.

А кроме того, разгорающаяся торговая война уже прямо влияет на рост экономики Китая, с которым напрямую связано потребление нефти. Это значит, что по разным причинам, но два из трех крупнейших в мире потребителей нефти, наметили тенденцию на снижение объемов ее закупки.

Глядя на эти события, добывающие страны демонстрируют все большую усталость от искусственных ограничений и готовятся поставить на них крест. По этому поводу уже возникли серьезные трения между двумя инициаторами картельной сделки – Саудовской Аравией и РФ.

В общем, регулярно продлеваемые договоренности об ограничении добычи постепенно изживают себя, и есть мнения экспертов о том, что максимум, который может продемонстрировать картель, это полгода. Так что впереди нас ждет много интересных событий, которые безусловно повлияют и на ситуацию в Украине.

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