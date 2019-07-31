Последние данные соцопроса российского "Левада-центра" показали колоссальное падение рейтинга президента РФ Владимира Путина. Является ли это серьезной проблемой для главы государства?

В России каждый день растет недовольство режимом с невероятной быстротой.

Включился механизм саморазрушения системы власти, когда власть совершает одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим.

Пожары в Сибири – это объективная реальность. Конечно же, халатность власти, все деньги разворовали, поэтому бороться с ними трудно. Но никто же не заставлял губернатора Красноярского края говорить: "Ничего страшного, пусть лучше выгорят леса, это естественный процесс". После этих слов, конечно же, все возмутились.

В Москве не ожидали, что люди организуются, соберут подписи на выборы оппозиционных кандидатов. Надо было этот факт принять. Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы 5 оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге Официальный сайт президента России

И этот вал растет, растет каждый день – от воскресенья к воскресенью, от митинга к митингу.

И я думаю, что падение этого режима совсем не за горами.

Как это произойдет, я не могу сказать. Разумеется, здесь могут быть разные варианты. Но режим, безусловно, катится к гибели очень-очень быстро.

Он катился к гибели и в 2013 году. Тогда большинство людей было недовольно режимом Путина, хотело его сменить, но они не были так озлоблены. А сейчас они просто озлоблены.

Кстати говоря, здесь очень важен и украинский фактор. Обманутые ожидания. Почти все в 2014 году думали: вот, Путин восстанавливает чуть ли не Советский Союз, Крым, завтра – Украина… Ничего этого, естественно, не получилось. Никому лучше жить не стало ни в Крыму, ни в России.

И люди просто злы на самих себя. И их злость на самих себя проецируется на того, кому они еще недавно так верили. То есть на Путина. И, конечно, на его окружение. Путин – символ этой системы, всей этой чиновничьей системы, которая образовалась за время его правления и управляет Россией.

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