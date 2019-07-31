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Андрей Зубов
Андрей Зубов
Доктор исторических наук Все статьи автора

Режим Путина стремительно катится к гибели

5.2т Читать материал на украинском

Последние данные соцопроса российского "Левада-центра" показали колоссальное падение рейтинга президента РФ Владимира Путина. Является ли это серьезной проблемой для главы государства?

В России каждый день растет недовольство режимом с невероятной быстротой.

Включился механизм саморазрушения системы власти, когда власть совершает одно глупое, бессмысленное, для нее самой вредное действие за другим.

Пожары в Сибири – это объективная реальность. Конечно же, халатность власти, все деньги разворовали, поэтому бороться с ними трудно. Но никто же не заставлял губернатора Красноярского края говорить: "Ничего страшного, пусть лучше выгорят леса, это естественный процесс". После этих слов, конечно же, все возмутились.

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В Москве не ожидали, что люди организуются, соберут подписи на выборы оппозиционных кандидатов. Надо было этот факт принять. Ну, было бы среди 45 депутатов Мосгордумы 5 оппозиционных. Ну и что? Но они пошли на грубейшие подлоги, которые видны абсолютно всем. Соответственно, даже самые лояльные режиму люди от него отшатываются, его осуждают.

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Владимир Путин на военно-морском параде в Санкт-Петербурге

Официальный сайт президента России

И этот вал растет, растет каждый день – от воскресенья к воскресенью, от митинга к митингу.

И я думаю, что падение этого режима совсем не за горами.

Как это произойдет, я не могу сказать. Разумеется, здесь могут быть разные варианты. Но режим, безусловно, катится к гибели очень-очень быстро.

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Он катился к гибели и в 2013 году. Тогда большинство людей было недовольно режимом Путина, хотело его сменить, но они не были так озлоблены. А сейчас они просто озлоблены.

Кстати говоря, здесь очень важен и украинский фактор. Обманутые ожидания. Почти все в 2014 году думали: вот, Путин восстанавливает чуть ли не Советский Союз, Крым, завтра – Украина… Ничего этого, естественно, не получилось. Никому лучше жить не стало ни в Крыму, ни в России.

И люди просто злы на самих себя. И их злость на самих себя проецируется на того, кому они еще недавно так верили. То есть на Путина. И, конечно, на его окружение. Путин – символ этой системы, всей этой чиновничьей системы, которая образовалась за время его правления и управляет Россией.

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Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Тег
Новости России
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Белый господин
Белый господин
Живу в России. На рейтинги Путина, скажу честно, плевать. Сибирь огромна. Как тушить пожар находящийся за сотни км лесов не представляю. МЧС там что-то, конечно, делает, но это вряд ли поможет. Стихия потому что. Дождь нужен и все потухнет само собой. Да и вообще погода не радует, прохладно у нас. Вот настоящая правда про Россию.
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Ангеловський Володимир
Ангеловський Володимир
Белый господин, це вже краще. А от коли дозрієте до того що треба повернути все захоплено, вибачитися і компенсувати всі втрати (правда, не розумію як компенсувати загибель людей), от тоді і самі повернетеся до людського стану і інші зітхнуть з полегшенням.
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ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
ПЛАТОВ ЯРОСЛАВ
Белый господин, Шо ты чешишь за сотни км лесов ? А видио с чуваком на фоне задымленного города и высказывающего свое недовольство властям это шо ? Пол Пот на фоне затерянного в джунглях Камбоджи города Ангкор ?
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